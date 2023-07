Givova Scafati Basket: Pinkins confermato nel roster L'ala statunitense: "Ci sono tifosi speciali, davanti ai quali è bellissimo giocare"

Kruize Pinkins vivrà anche la stagione 2023/2024 con la Givova Scafati. "Le prestazioni offerte da esordiente nel corso dell’intera annata sportiva, l’atteggiamento avuto in campo sia negli allenamenti che nelle gare ufficiali, nonché l’abnegazione e la dedizione al lavoro mostrata, hanno convinto la dirigenza, in accordo con lo staff tecnico, a rinnovare il contratto al giocatore anche per il prossimo campionato", così il club dell'agro ha rimarcato la soddisfazione per la conferma dell'ala statunitense, classe '93, nel roster.

"Il club e Sacripanti hanno mostrato di avere grande fiducia"

"Sono svariati i motivi per cui ho scelto di restare a Scafati. Innanzitutto perché già lo scorso anno la società, a differenza di molti altri club, ha creduto fortemente in me, concedendomi una grande opportunità: cosa che non dimentico affatto. Poi, con coach Sacripanti, che ha mostrato di avere grande fiducia in me, possiamo fare grandi cose, crescere e compiere passi avanti, con l’obiettivo di disputare un campionato più tranquillo e magari di centrare i playoff. A Scafati, infine, ci sono tifosi speciali, davanti ai quali è bellissimo giocare, perché sanno regalare emozioni uniche ed indescrivibili. Quello gialloblu è un club prestigioso, che merita rispetto e per il quale ho gran voglia di fare qualcosa di speciale".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969