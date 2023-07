Il circuito X-Country ritrova San Cipriano Picentino Domenica 9 luglio appuntamento con il Memorial Domenico Di Capua.

Nel continuare l'impegno fortemente voluto di ricordare la figura di Domenico Di Capua, a San Cipriano Picentino è sulla rampa di lancio la gara di cross country in programma domenica 9 luglio all’interno del Parco Madonnella.

Come nelle due edizioni passate, la manifestazione sarà onorata dalla partecipazione numerosa degli atleti campani e lucani che concorrono al circuito X-Country, che daranno vita a delle gare entusiasmanti e tecnicamente valide. Un buon biglietto da visita per gli organizzatori dell’Asd Ciclopicentia che, nelle loro intenzioni, è soltanto un punto di partenza per puntare al successo pieno della manifestazione.

Gli organizzatori stanno allestendo un percorso da cross country puro, per uno sviluppo di 3,6 chilometri con 110 metri di dislivello e alcune novità: la prima che non ci sarà più l’ascesa di cemento dove le pendenze arrivavano anche al 20%, la seconda è che sarà introdotto un single track (passaggio singolo) che renderà la gara ancor più divertente e tecnica, senza dimenticare salti, passaggi in acqua, continui cambi di pendenza sia in discesa che in salita.

Ulteriori info sul sito di Mtbonline a questo link https://www.mtbonline.it/Evento/2165-xc-monti-picentini