Givova Scafati Basket: ecco Demetre Rivers e Giovanni Pini per il roster L'ala statunitense e il lungo carpigiano sono stati ufficializzati dal club gialloblu

La Givova Scafati ha ufficializzato l'accordo con l'ala statunitense, classe '95, Demetre Rivers, e con il lungo classe '92, Giovanni Pini, che torna in Campania dopo l'avventura con la Scandone Avellino. Rivers "è un’ala piccola che può giocare anche da ala grande. Dotato di un atletismo incredibile e un potenziale illimitato, ha braccia lunghe, grande aggressività ed energia e sa andare a canestro in penetrazione, nonché tirare dalla lunga distanza", ha rimarcato la Givova nel comunicato di presentazione.

Pini: "Ritrovo Sacripanti dopo l'avventura di Avellino"

"Sono davvero contento di aver firmato per la Givova Scafati. Per me, che sono emiliano di origini, sarà la seconda esperienza in Campania dopo quella più che fortunata di Avellino qualche anno fa, quando in panchina sedeva proprio coach Sacripanti. La sua presenza come guida tecnica della compagine gialloblù ha influito tantissimo sulla mia decisione, ci siamo sentiti spesso al telefono, ci conosciamo molto bene e con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto, sin dai tempi della nazionale italiana under 20. Ho scelto Scafati perché è stata la società che, più di ogni altra, ha mostrato interesse ad avermi in organico e questa costituisce la migliore premessa possibile per costruire insieme una buona stagione agonistica. La trattativa è stata lampo, abbiamo raggiunto sin da subito le reciproche intese, tutto è andato con una naturalezza incredibile, anche grazie al patron Longobardi, con cui mi sono già sentito, entrando subito in piena sintonia. Non ho mai giocato insieme ai giocatori che la società ha già messo sotto contratto, ma da avversari li conosco tutti molto bene. Non vedo l’ora di iniziare, sono molto carico".

Sacripanti: "Rivers per la consacrazione definitiva"

"Demetre Rivers è un giocatore che arriva a Scafati nel pieno della sua maturità cestistica, dopo aver fatto continui upgrade in Europa negli ultimi anni, nei vari campionati in cui ha giocato. Ha una grande versatilità, potendo giocare sia nello spot di 3 che in quello di 4 ed ha come caratteristiche l’atletismo, il dinamismo, una grande corsa e aiuto al rimbalzo in attacco. Ci auguriamo che a Scafati avvenga la definitiva consacrazione di un giocatore molto forte".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969