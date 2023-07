Genea Lanzara, arriva l'ex Benevento Fragnito Il talentuoso classe 2005 va a rafforzare la squadra del presidente Sica.

La Genea Lanzara batte il terzo colpo. Sulla scia dei precedenti nuovi arrivi, approda nel club salernitano un altro giovanissimo e talentuoso atleta, che ha ben figurato nello scorso campionato di Serie A Gold.

A vestire la maglia dei rossoblu dalla stagione 2023-2024 sarà il classe 2005 Lorenzo Fragnito. Proveniente dall’ esperienza biennale del Campus Italia, così come De Ruvo e Dello Vicario Giacinti, l’atleta di origini sannite fa di esplosività, velocità e, soprattutto, grande intensità difensiva i suoi punti di forza.

Il neo atleta rossoblu è cresciuto pallamanisticamente nelle fila della Pallamano Benevento. Nella categoria Under 17 ha conquistato il premio di migliore ala destra d’ Italia, poi l’approdo al progetto federale del Campus Italia che ha contribuito a migliorarne le capacità sia tecniche che tattiche. Ha partecipato anche agli Europei Under 18 dello scorso anno.

Con grande soddisfazione, il team presieduto da Domenico Sica è riuscito ad assicurarsi le prestazioni di Lorenzo Fragnito, schierabile sia in posizione di ala che di terzino. Con il classe 2003 Francesco Avallone, appena premiato come migliore ala destra Under 20 d’ Italia, ed il promettente classe 2004 Alessandro Vitiello, la Genea Lanzara potrà contare su un trio di mancini valido e davvero esplosivo.

“Sono davvero desideroso di intraprendere questa nuova esperienza con la Genea Lanzara – esordisce Lorenzo Fragnito – sin da subito ho avuto ottime impressioni e sono davvero curioso ed entusiasta del progetto che si vuole portare avanti.

I motivi che mi hanno spinto ad accettare la proposta del club salernitano sono molteplici, senza dubbio sono davvero felice della scelta di voler puntare interamente su un gruppo giovane, da far crescere e plasmare, tanto in Serie A Silver che nella Youth League Under 20. Sono sicuro che otterremo ottimi risultati anche grazie al mister Pasquale Maione, dal quale ho avuto il piacere di essere stato allenato negli ultimi due anni e sono sicuro che sarà una guida davvero valida per un gruppo che ha smania di fare bene.

Entrerò a far parte di un gruppo molto giovane ma già abbastanza coeso – conclude Lorenzo Fragnito – sarà mio compito entrare in punta di piedi e farmi apprezzare dai miei nuovi compagni di squadra, con il quale sarò felicissimo di lottare ed ottenere ottimi risultati su tutti i fronti”.