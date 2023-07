La Jomi Salerno riporta in Italia Martina Barreiro Il nuovo acquisto arriva dall’Uruguay.

Non si ferma più la Jomi Salerno e, infatti, continuano le ufficializzazioni delle giocatrici che comporranno il roster che di qui

a qualche settimana sarà a disposizione del tecnico Francesco Ancona per l’inizio della preparazione in vista della stagione sportiva 2023/2024. È Martina Barreiro il nuovo innesto della squadra campione d’Italia in carica.



Classe 1996, ala sinistra di grande talento e giocatrice dalle spiccate doti fisiche, Martina Barreiro, reduce dall’esperienza con le uruguayane dell’Atletico Goes, è pronta a rituffarsi nuovamente nel campionato italiano. In Italia, infatti, ha indossato la maglia dell’Erice, proprio con le siciliane si è fatta conoscere ed apprezzare grazie alle proprie qualità tecniche. Personalità, duttilità e capacità di adattarsi a tutte le tipologie di gioco hanno reso Martina Barreiro titolare inamovibile della nazionale uruguayana: con la selezione del suo paese l’atleta vanta, infatti, una grande esperienza internazionale. Motivazioni forti quelle che accompagnano il ritorno in Italia della talentuosa ala

sinistra che ha scelto la Jomi Salerno per continuare a migliorarsi.



“Sono molto felice di poter tornare a giocare in Italia. La pallamano per me è una grande passione e per questo ho scelto Salerno per vivere

fino in fondo quella che considero una parte fondamentale della mia vita. Alla ricerca sempre di nuove sfide, di nuove esperienze, di nuovi

stimoli, credo che potrò ritrovare tutto questo in una città dove la pallamano fa parte della vita di tutti i giorni ed è quello che cercavo

– ha dichiarato Martina Barreiro -. Darò il meglio di me stessa per mettere la Jomi nelle condizioni di ottenere i risultati che sono da

sempre nei suoi obiettivi stagionali. Sono una giocatrice duttile che si adatta a tutte le tipologie di gioco ma non per questo mi sento già

arrivata. A Salerno conto di continuare a crescere e ad imparare”.