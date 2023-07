Scafati Basket: incontro con le istituzioni per il rilancio sociale e sportivo Il patron Longobardi: "Siamo una realtà con imprenditori che ci rimettono finanze e sacrifici"

Nella sala meeting di Givova lo Scafati Basket ha incontrato i rappresentanti dell'amministrazione comunale. Un "patto di ferro per il rilancio sociale e sportivo" della città: così il club dell'Agro ha presentato l'evento che ha visto la partecipazione del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, con l'assessore allo sport, Diego Chirico, e il consigliere, Raffaele Ciliberto, del patron di Scafati Basket, Nello Longobardi, con i vice presidenti, Luigi Di Lallo e Catello Accardo, con il direttore sportivo, Nicola Egidio, e il responsabile dell'academy, Luigi Cesarano, in compagnia del patron Givova, Giovanni Acanfora e l'ad Pina Lodovico, con il titolare Defiap, Franco Pisacane.

Longobardi: "L'amministrazione guarda con interesse allo sport cittadino"

"Un anno fa, di questi tempi, parlavamo dei problemi del PalaMangano e dell’impossibilità di giocare a Scafati la Serie A. Dopo un anno, successivamente alle elezioni, il sindaco mi ha invece chiesto per ben tre volte l’elenco delle lavorazioni necessarie per il PalaMangano, a dimostrazione dell’evidente interesse che l’amministrazione comunale sta rivolgendo allo sport cittadino. Givova e Basket Scafati 1969 è un binomio ormai indissolubile che, grazie anche alla partecipazione di una serie di sponsor importanti, ci ha permesso di sopravvivere e di arrivare e restare in serie A. Siamo infatti stati ultimi quanto ai proventi dalla vendita di biglietti e abbonamenti, con la precisazione che la penultima ha numeri tre volte superiori ai nostri. Lo ribadisco, perché talvolta si perde la bussola e non ci si rende conto che siamo a Scafati, realtà da 50.000 abitanti, con imprenditori che ci rimettono finanze e sacrifici importanti".

Il patron gialloblu: "Auspico un cambio di marcia"

"Con Giovanni Acanfora e gli altri amici imprenditori che ci sono vicini condivido la comune passione per il basket, però non sempre compresa da tutti i nostri tifosi che criticano le scelte e non collaborano in termini economici, acquistando almeno biglietti e abbonamenti. Auspico che questo trend possa cambiare sin da subito, perché abbiamo bisogno del sostegno di tutti, anche sotto il profilo degli incassi, che oggi sono pari solo al 5,8 per cento del nostro fatturato annuale. Ripartiamo quindi da questo binomio indissolubile con il marchio Givova, con cui abbiamo conquistato insieme risultati prestigiosi. Siamo sicuramente tra i primi cinque club di serie A quanto a competenza e conoscenza del basket, ma occorre una struttura più accogliente e confortevole, a dimensione della Serie A. Prossimamente indiremo una conferenza stampa a cui parteciperà lo staff tecnico e dirigenziale ed in cui parleremo più approfonditamente di basket e della prossima stagione agonistica, sperando di poter avere nuovamente con noi un atleta così tanto amato e ben voluto a Scafati".

