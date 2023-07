Jomi Salerno, novità tra i pali: arriva Margherita Danti L'estremo difensore classe 2006 arriva dall’esperienza in serie A2 Femminile con il Camerano.

Giorno dopo giorno continua a definirsi il roster della Jomi Salerno in vista della nuova stagione sportiva. Ai tanti innesti già presentati nel

corso delle passate settimane, si aggiunge ora al gruppo presto a disposizione del tecnico Francesco Ancona il portiere Margherita Danti.



Figlia d’arte (il papà Giuliano è stato portiere ad alti livelli in serie A1 e anche nella Nazionale Azzurra), Margherita Danti è pronta a

mettersi in gioco con la Jomi Salerno. Un passo importante per la carriera del giovanissimo portiere classe 2006 e reduce dall’esperienza

in serie A2 Femminile con il Camerano. Attuale portiere della Nazionale U19 e U17 con la quale parteciperà ai prossimi campionati europei di categoria, Margherita Danti è cresciuta nelle fila del Cingoli. Alle talentuose atlete della Jomi Salerno si aggiunge così un ulteriore

profilo di grande interesse nel panorama della pallamano nazionale. Giovane ma con doti fisiche e tecnica importante Margherita Danti si

appresta, dunque, a mettere le proprie capacità a disposizione della squadra avendo come riferimento un portiere di grande esperienza come Daniela Pinto Pereira.



“Vorrei innanzitutto ringraziare la Jomi Salerno per avermi dato la possibilità di vivere un sogno. Fin da piccola vedevo questo club

lontano da me ed era un obiettivo raggiungerlo e così, quando mi è arrivata la proposta, non ho perso tempo; ho subito pensato di non

doverla lasciar scappare per crescere sia in campo che fuori – ha dichiarato Margherita Danti -. Il prossimo sarà il primo anno che

trascorrerò lontana da casa, ma conoscendo già diverse ragazze, mie compagne nelle Nazionali giovanili, credo che tutto sarà più facile. Il

mio viaggio con la Jomi Salerno è appena cominciato e per guadagnarmi un posto in squadra dovrò lavorare sodo, soprattutto perché il salto di livello è alto. Spero sinceramente di poter ricambiare sul campo la fiducia che hanno avuto la società e lo staff tecnico nello scegliermi,

dimostrando tutte le mie capacità”.