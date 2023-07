Genea Lanzara: tra i pali arriva il portoghese Azevedo Dalla Andebol 1, massima serie portoghese, ecco il nuovo rinforzo per il club salernitano.

E’ considerato tra i giovani più talentuosi in Portogallo, ed ha accettato la sfida di misurarsi nel campionato italiano. Dalla Andebol 1, massima serie portoghese, arriva tra i pali della Genea Lanzara il talentuoso Rafael Dias Vivas De Azevedo.

Appena ventenne, nonostante la giovane età ha avuto modo, con la maglia del Ginásio Clube Santo Tirso, di accumulare tantissima esperienza giocando come primo portiere in una competizione tecnicamente valida e che annovera tra le partecipanti l’ FC Porto, ai nastri di partenza della EHF Champions League 2023-2024. Premiato come MVP in numerose gare della Andebol 1, ha vinto due titoli nazionali Under 20 ed approderà nella città di Salerno con tanta voglia di fare bene e misurarsi in un nuovo campionato quale quello della Serie A Silver.

Con il coetaneo Joel Cappellari, recentemente premiato come miglior portiere U20 d’ Italia ed il promettente classe 2006 Matteo Coppola, costituirà una giovanissima ma estremamente valida batteria di estremi difensori.

Anche l’arrivo di Rafael Azevedo, il quarto volto nuovo della Genea Lanzara, segue insomma la linea verde già anticipata ed ampiamente descritta del progetto societario del club salernitano.

“Sono molto contento di unirmi alla Genea Lanzara – dichiara Rafael Azevedo – sono entusiasta del trasferimento ma anche un po' spaventato perché sono ancora molto giovane. Tuttavia, non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra, lo staff e la città di Salerno.

Ho iniziato a giocare sin da piccolo, i miei genitori mi hanno sempre invogliato allo sport e, a pochi chilometri da casa, avevo la possibilità di praticare la pallamano o la pallavolo. Ho scelto la prima opzione e sin dal primo allenamento ho capito che quello era il posto giusto per me, un posto felice perché quando sono sul 40x20 mi concentro esclusivamente sul fare bene accantonando tutto il resto. Dopo aver giocato in questo mio primo club a livello giovanile, ovvero il São Mamede, mi sono trasferito all’ Associação Atlética de Águas Santas militando con questa maglia nel massimo campionato portoghese dal 2017 al 2022, vincendo per due volte anche il titolo nazionale Under 20. Questo club mi ha reso il giocatore che sono oggi, poi la fantastica esperienza con il GC Santo Tirso.

Penso che quello che mi è stato proposto dalla Genea Lanzara sia un grande progetto – prosegue – a volte i giocatori giovani hanno solo bisogno di un po' di spazio per dimostrare il loro valore, qui siamo tutti giovani e siamo nel club appositamente per per questo. Tutto ciò ci darà la possibilità di essere competitivi, ma allo stesso tempo anche di avere spazio per fare errori, inevitabilmente necessari per migliorarci. Penso di poter essere prima di tutto un grande compagno di squadra, nonostante la mia età sono molto maturo in campo e mi piace lavorare. Non mi allontano dalle avversità, quindi penso che porterò intensità e impegno.

Credo, inoltre, che lavorando sodo per tutta la stagione potremo raggiungere i nostri obiettivi, ma dobbiamo impegnarci tanto e credere l'uno nell'altro. L'intento principale del gruppo sarà quello di andare il più lontano possibile nella competizione – conclude Rafael Azevedo – e personalmente per me sarà quello di migliorare giorno dopo giorno e cercare di avere un impatto importante nella squadra”.