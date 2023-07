EHF European Cup, la Jomi Salerno sfiderà le azere del Kur Le campionesse d'Italia, guidate da Francesco Ancona, esordiranno nel secondo round a fine settembre

Si avvicina l’inizio della prossima stagione sportiva, a breve la Jomi Salerno si ritroverà alla Palestra Palumbo per iniziare la preparazione

in vista dei primi impegni della nuova annata. Non soltanto l’avvio del campionato, ma anche le competizioni europee e, quindi, l’appuntamento con l’EHF European Cup.



Questa mattina nella sede della European Handball Federation a Vienna, si è svolto il sorteggio che ha reso note le avversarie delle squadre italiane, tra queste anche la Jomi Salerno, iscritte alla European Cup nella stagione 2023/24. Le campionesse d’Italia in carica affronteranno, round 2, il Kur, compagine dell’Azerbaijan che per la prima volta sarà impegnata in una competizione continentale. Le gare sono in programma nei fine settimana del 23 e 24 settembre e del 30 settembre e 1° ottobre.



“Avremo il tempo di prendere informazioni sulle nostre avversarie che al momento conosciamo poco, però sulla carta dovrebbe essere un turno alla nostra portata. Ovviamente l’obiettivo in Europa quest’anno è quello di arrivare il più lontano possibile, ci vuole anche tanta fortuna nell’incontrare avversari giusti perché più si va avanti più il livello si alza. Però, così come hanno dimostrato nell’anno appena passato, le squadre italiane stanno crescendo da questo punto di vista e possono ottenere risultati importanti in queste competizioni. Credo che anche le altre squadre della serie A abbiano avversari alla loro portato e quindi che il sorteggio sia stato benevolo un po’ per tutti – ha dichiarato il tecnico della Jomi Salerno Francesco Ancona -. Noi abbiamo una squadra praticamente nuova, a fine mese iniziamo la preparazione, bisognerà fare un gran lavoro di coesione per cercare di amalgamare il prima possibile questo gruppo per farlo diventare squadra. È ovvio che ci vorrà tempo, ma cercheremo di sfruttare al massimo tutto quello che abbiamo a disposizione”.