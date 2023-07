Givova Scafati Basket: ecco Gerald Robinson in cabina di regia Il play/guardia: "Vogliamo competere al livello più alto possibile"

Gerald Robinson è un nuovo giocatore della Givova Scafati. Il club gialloblu ha annunciato l'accordo per la stagione 2023/2024 con il play/guardia statunitense, classe '89, reduce dal biennio con il Banco di Sardegna Sassari. "Non vedo l'ora di unirmi alla squadra per competere al livello più alto possibile e aiutarla a raggiungere i migliori traguardi", ha spiegato Robinson ai canali ufficiali dello Scafati Basket.

Enrico Longobardi: "Sfruttato il momento giusto"

"Gerald Robinson era il giocatore che stavamo aspettando. - ha aggiunto il responsabile dell'area tecnica, Enrico Longobardi - Eravamo in attesa del momento giusto e l’abbiamo sfruttato bene, lavorando sodo e tutti insieme, producendo ottimi risultati. Abbiamo il nostro generale in campo e non potevamo chiedere di meglio. Abbiamo ulteriormente dimostrato che non facciamo le cose tanto per farle, come qualcuno può pensare. Ora siamo nelle fasi finali della costruzione della squadra ed abbiamo l’obbligo di chiudere bene, saremo vigili come sempre".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969