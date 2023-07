Jomi Salerno, dalla Grecia arriva la brasiliana Bruna Dias Ribeiro Nuovo rinforzo per coach Ancona a poco più di una settimana dall'inizio della preparazione.

Poco più di una settimana all’inizio della preparazione della Jomi Salerno in vista della nuova stagione sportiva e la società del

Presidente Mario Pisapia continua a rinforzarsi. Ai volti nuovi che il prossimo 31 luglio si uniranno al resto del gruppo per avviare il lavoro

per il prossimo campionato di serie A1 Femminile, infatti, si aggiunge Bruna Dias Ribeiro.



Classe 1994, il terzino Bruna Dias Ribeiro è un nuovo acquisto della Jomi Salerno. Reduce da una felicissima esperienza in Grecia, l’atleta brasiliana si appresta a vivere un nuovo capitolo della propria carriera sportiva in Italia e con la maglia della squadra salernitana. Terzino di grande esplosività, Bruna Dias Ribeiro è reduce da una stagione giocata ad altissimi livelli con il Paok Salonicco che ha trascinato, a suon di gol e ottime prestazioni, alla conquista dello scudetto. Chiusa la parentesi greca, la ventinovenne sarà, dunque, presto al servizio di mister Francesco Ancona. Con l’arrivo dell’atleta brasiliana, la Jomi Salerno, quindi, si dota di un ulteriore profilo di livello, arricchendo

un roster che farà del mix tra giocatrici esperte e atlete di prospettiva la propria arma vincente.



“Sono davvero molto felice di entrare a far parte della Jomi Salerno, un club conosciuto e apprezzato da tutti che ha vinto tantissimo nella

storia della pallamano italiana. Giocare in una squadra forte e che ha appena conquisto lo scudetto italiano aumenta il carico di

responsabilità, ma mi rende felice il fatto che abbiano scelto me per continuare a vincere – ha dichiarato Bruna Dias Ribeiro -. Onorerò la

maglia come ho sempre fatto con la speranza, insieme alle mie future compagne di squadra, di scrivere un altro pezzo di storia e rendere

sempre più ricca la bacheca dei trofei!”