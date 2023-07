Pallanuoto, Rari Nantes Salerno: rinnova il centroboa Donato Pica “Giocare in A1, con la squadra della mia città mi riempie di orgoglio e mi carica".

Per il diciassettesimo anno di fila si rinnova il sodalizio tra il centroboa Donato Pica e la Rari Nantes Nuoto Salerno. Dopo una fine di campionato in cui Donato ha dato sfoderato prestazioni di altissimo livello, significative le sue iniziative nel girone dei play out, contribuendo alla conquista della salvezza con diverse giocate determinanti, dimostrando ancora una volta il suo forte attaccamento ai colori Rari.

“Giocare in A1, con la squadra della propria città mi riempie di orgoglio e allo stesso tempo mi carica di responsabilità, responsabilità che io e i miei compagni salernitani abbiamo avvertito in particolare nella gara 3 dei play out della stagione scorsa. Mantenere la categoria per la RARI e per Salerno era ed è di vitale importanza. Per il prossimo anno, faremo il possibile affinché ci sia il cambio di marcia rispetto al precedente. Con il supporto del mister e l’impegno di tutti i compagni di squadra, miriamo a raggiungere una salvezza tranquilla e, perché no, puntare anche a qualcosa in più. Non vedo l’ora di ritrovarmi con i ragazzi e iniziare insieme questa nuova stagione. Siamo pronti a lottare, a dare il massimo e a onorare i colori giallorossi in ogni partita.” le parole di Donato Pica.

“Pica è una delle bandiere della nostra società e continuerà il suo percorso con noi anche quest’anno. Percorso che ha iniziato dalle squadre giovanili giallorosse e che negli ultimi anni lo ha portato a militare nel massimo campionato, un esempio ed uno sprono per tanti giovani che hanno le stesse ambizioni sue. Sono convinto che Donato dimostrerà tutto il suo valore, come ha già fatto nella parte finale dello scorso campionato.” le parole del direttore sportivo Mariano Rampolla.

“Mi fa molto piacere il rinnovo di Donato, un giocatore che, oltre ad essere un salernitano doc, è un centroboa con grandi potenzialità e ottimi margini di miglioramento che scopriremo insieme.” le parole del tecnico della prima squadra Christian Presciutti.