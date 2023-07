Givova Scafati Basket: ecco Jaizec Jordan Lottie Il direttore sportivo Egidio: "Ha personalità e determinazione per imporsi anche in A"

La Givova Scafati ha ufficializzato l'accordo con Jaizec Jordan Lottie, play/guardia statunitense classe '98. "Riteniamo che Jaizec possa portarci della produttività offensiva in virtù della sua estemporaneità. - ha spiegato il direttore sportivo dei gialloblu, Nicola Egidio - Dovrà adattarsi a una lega molto diversa da quella in cui militava, ma ha la personalità e la determinazione giuste per fare bene e mostrare il suo potenziale".

La scheda

"Atletismo, dinamicità, velocità, visone di gioco, buone percentuali dalla lunga distanza e possibilità di giocare sia da playmaker che da guardia fanno di Jaizec Lottie un giocatore dal potenziale molto interessante. Nato il 16 febbraio del 1998 ad Aurora, in Colorado, Jaizec Lottie è alto 188 cm per 86 kg. Dopo due anni presso l’Università dell'Arkansas a Little Rock (NCAA I), ha poi proseguito la sua formazione a Flager College (NCAA II), nella cui esperienza si è distinto con 24,4 punti, 6,0 rimbalzi e 4,9 assist di media la prima stagione (2020/2021) e 22,9 punti, 6,6 rimbalzi e 4,8 assist di media la seconda stagione (2021/2022). Nella stagione 2022/2023 ha invece indossato la maglia gialloverde del BBC Monthey-Chablais nel campionato di massima serie svizzera, mettendosi in mostra, in 27 partite, con 20,1 punti, 4,1 rimbalzi e 5 assist di media, conditi dal 58,2% da due e il 40,7% da tre punti. Ha recentemente disputato la NBA Summer League con la maglia dei Portland Trail Blazers".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969