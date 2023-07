Gena Lanzara, dal mercato arriva un talentuoso terzino Luigi Arena, classe 2003, va a rinforzare l'ambiziosa compagine salernitana.

Prosegue l’allestimento del giovanissimo roster a disposizione di coach Pasquale Maione per la stagione 2023/2024 ormai alle porte. La Genea Lanzara si è assicurata, difatti, le prestazioni di un altro talentuoso atleta, nato e cresciuto sportivamente ad Orta di Atella: il terzino classe 2003 Luigi Arena.

Reduce dall’ esperienza in Serie A Gold con l’HC Fondi, per il neo atleta rossoblu tanta esperienza sia in campo nazionale che internazionale. Luigi Arena, difatti, da giovanissimo ha iniziato a vestire la maglia della Nazionale, partecipando nel 2019 ai Mediterranean Championships con l’ Italia U17, da lì convocazioni varie a stage e competizioni importanti con la Nazionale Italiana U19 (tra i protagonisti degli Europei del 2021), U20 ed U21, non ultima la partecipazione agli Europei di Beach Handball con la Nazionale Italiana Senior nello scorso mese di giugno.

Tenacia, carattere e grinta sono solo tre delle peculiarità che il neo atleta rossoblu apporterà nel gruppo salernitano, impreziositosi già con gli arrivi di Lorenzo Fragnito, Federico De Ruvo, Valentino Dello Vicario Giacinti e Rafael Azevedo.

“Le emozioni e le sensazioni relativamente al mio approdo alla Genea Lanzara sono davvero molto positive – esordisce il neo atleta rossoblu Luigi Arena – ho deciso di far parte di questo gruppo per varie motivazioni. Sicuramente mi affascina il fatto che la squadra sarà interamente composta da giovani talentuosi, una gran bella scommessa, ma il gruppo è estremamente valido e sono certo che sotto la guida di coach Maione riusciremo a fare ottime cose e, soprattutto, crescere sotto ogni punto di vista.

Cercherò di dare il massimo sia nel campo che al di fuori di esso, il gruppo ha visto nuovi inserimenti ma senza dubbio si riuscirà a trovare il giusto amalgama per lottare insieme per grandi traguardi. Siamo giovani, ma per nulla da sottovalutare perché abbiamo fame di vincere, inoltre pur considerando la giovane età ci sono vari giocatori che provengono dal massimo campionato, ovvero quello di Serie A Gold.

Credo che il mio ruolo sarà quello di terzino, ovviamente mi metterò al servizio del coach e della squadra dando il meglio in ogni situazione. Gli obiettivi principali del gruppo saranno quelli di giocarci tutte le competizioni al massimo, fare bene tanto nella Serie A Silver tanto nella Youth League Under 20. Personalmente – conclude Luigi Arena – spero di disputare un’ottima annata sportiva e magari di rientrare nella Top 3 dei marcatori della Serie A Silver”.