Scherma, Mondiali di Milano: facile qualificazione per la Gregorio Nella sciabola la salernitana ha concluso il girone con sei successi.

Missione compiuta. Rossella Gregorio ha iniziato col piede giusto il suo Mondiale. Sulle pedane di Milano la campionessa salernitana ha strappato la qualificazione al tabellone principale senza troppe ansie. Costretta a passare dalle qualificazioni ha piazzato sei vittorie in altrettanti incontri prendendosi con forza e convinzione la possibilità di essere in gara giovedì 27 luglio. Insieme a lei ci sarà anche Chiara Mormile, cinque vittorie e una sconfitta, e le già qualificate Criscio e Battiston.

Per la campana, che difende i colori del Gruppo Sportivo dei Carabinieri, al primo turno ci sarà la sfida contro la rappresentante di Hong Kong Leaug in programma alle 10:15 sulla pedana numero 6. L’obiettivo in un Mondiale è sempre lo stesso: andare sul podio perché la medaglia è l’unica cosa che realmente conta. Quest’anno il discorso è particolare perché in palio ci sono anche punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi.

CAMPIONATI DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE FASI PRELIMINARI – Milano, 24 luglio 2023

Qui i risultati

Tabellone principale da 64 (giovedì 27 luglio)

Mormile (ITA) – Takashima (Jpn) pedana 5 ore 10

Criscio (ITA) – Perez Cuenca (Esp) pedana blu ore 10.45

Gregorio (ITA) – Leung (Hkg) pedana 6 ore 10.15

Battiston (ITA) – Gulik (Kaz) pedana verde ore 10.30

Tabellone preliminare da 64

Mormile (ITA) b. Perroni (Arg) 15-11

Fase a gironi

Rossella Gregorio: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Chiara Mormile: cinque vittorie, una sconfitta