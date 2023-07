Jomi Salerno, Martina De Santis torna a casa Il centrale vestirà di nuovo la maglia della squadra campione d'Italia guidata da coach Ancona.

Un gradito ritorno chiude le operazioni in entrata della Jomi Salerno in vista dell’inizio della nuova stagione sportiva ormai alle porte. Agli

innesti presentati nel corso delle passate settimane, tra le fila del gruppo agli ordini di mister Francesco Ancona, si aggiunge un volto già

noto al pubblico salernitano: quello di Martina De Santis.



Nuovamente alla casa madre, l’atleta classe 2003 Martina De Santis è pronta a vestire ancora la maglia della Jomi Salerno. Nonostante la

giovane età, con il ritorno di Martina De Santis la squadra salernitana si arricchisce di ulteriore esperienza. L’atleta, che può essere

impiegata da centrale o da terzino, dopo due stagioni trascorse tra Italia e Romania (è reduce, infatti, dall’esperienza nella Liga

Na?ionala rumena con il CSM Unirea Slobozia) aggiungerà qualità al roster che affronterà il campionato di serie A1 femminile. Non soltanto

prima squadra, però, perché la giocatrice si candida ad essere rinforzo fondamentale anche per la formazione Under 20.



“Sono contenta di tornare a casa, anche se avrei potuto giocare un altro anno nella massima lega rumena. Dopo aver parlato con mister Ancona, che mi ha illustrato i progetti del club per la prossima stagione, ho deciso di far ritorno a Salerno entusiasta di una nuova ed emozionante sfida – ha dichiarato Martina De Santis -. Penso e spero di poter essere utile al raggiungimento degli obiettivi sia della squadra Senior che dell’Under 20, non perdendo mai di vista l’obiettivo di una crescita sia come persona che come atleta”.