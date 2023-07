Scherma, Mondiali di Milano: la Gregorio fermata agli ottavi di finale L'azzurra ha dato buoni segnali in vista della prova a squadre dove si punta alla medaglia.

Rossella Gregorio ha terminato la sua corsa nella prova individuale ai Mondiali di Milano agli ottavi di finale. Quella della campionessa salernitana è stata una buona prova che fa ben sperare anche in ottica prova a squadre.

Dopo aver conquistato agevolmente la qualificazione superando il girone con sei vittoria in altrettanti incontri, la campana ha battuto la Leung per 15-10 e l’americana Tartakovsky con lo stesso punteggio. Negli ottavi è arrivato lo stop nell’assalto contro la francese Apithy-Brunet che si è imposta per 15-10.

Tra le azzurre c’è da segnalare la settima piazza di Martina Criscio eliminata ai quarti dalla nipponica Emura.

CAMPIONATI DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE – Milano, 27 luglio 2023

Qui i risultati live

Finale

Emura (Jpn) b. Georgiadou (Gre) 15-11

Semifinali

Emura (Jpn) b. Gkountoura (Gre) 15-14

Georgiadou (Gre) b. Ilieva (Bul) 15-8

Quarti di finale

Emura (Jpn) b. Criscio (ITA) 15-8

Gkountoura (Gre) b. Apithy-Brunet (Fra) 15-11

Georgiadou (Gre) b. Yang (Chn) 15-9

Ilieva (Bul) b. Balzer (Fra) 15-9

Ottavi di finale

Apithy-Brunet (Fra) b. Gregorio (ITA) 15-10

Criscio (ITA) b. Maxwell (Gbr) 15-12

Tabellone da 32

Gregorio (ITA) b. Tartakovsky (Usa) 15-10

Yang (Chn) b. Battiston (ITA) 15-14

Criscio (ITA) b. Erbil (Tur) 15-13

Tabellone da 64

Takashima (Jpn) b. Mormile (ITA) 15-12

Gregorio (ITA) b. Leung (Hkg) 15-10

Battiston (ITA) b. Gulik (Kaz) 15-5

Criscio (ITA) b. Perez Cuenca (Esp) 15-12

Classifica (128): 1. Misaki Emura (Jpn), 2. Despina Georgiadou (Gre), 3. Theodora Gkountoura (Gre), 3. Yoana Ilieva (Bul), 7. Martina Criscio (ITA)

Le altre italiane: 20. Michela Battiston, 37. Chiara Mormile

