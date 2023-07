Genea Lanzara, arriva il portiere Guillermo Villanueva Peña Il classe 2002 arriva a Salerno per dare il suo apporto alla squadra.

Un altro giovane volto in casa Genea Lanzara. Il sodalizio presieduto da Domenico Sica è lieto di annunciare l’arrivo nel club salernitano del portiere spagnolo classe 2002 Guillermo Villanueva Peña.

Appena ventunenne, l’estremo difensore proviene dal Club Balonmano Burgos. Nato e cresciuto sportivamente a Soria, ha iniziato a giocare a pallamano all’ età di dodici anni e, seppur giovane, ha deciso di intraprendere poi un nuovo percorso nelle fila del Club Balonmano Burgos, dove ha militato nelle ultime tre stagioni alternandosi nei campionati di Segunda División Nacional e División de Honor Plata.

Ora per il portiere spagnolo, che sarà a disposizione di coach Maione a partire da metà settembre, la prima esperienza al di fuori della penisola iberica con la maglia della Genea Lanzara.

“La mia passione per la pallamano è iniziata a 12 anni, con dedizione ed impegno mi sono formato nella squadra della mia città, ovvero il Club Balonmano Soria – esordisce Guillermo Villanueva – poi, alla ricerca di nuove sfide ed opportunità, ho deciso di fare un passo in avanti e negli ultimi tre anni ho giocato nel Club Balonmano Burgos.

Questa esperienza mi ha permesso non solo di crescere come giocatore, ma mi ha anche dato l'opportunità di continuare i miei studi, che è sempre stata una priorità per me. Ora, con la stessa determinazione e spirito di miglioramento, sono entusiasta di iniziare una nuova fase della mia carriera sportiva a Salerno con la Genea Lanzara.

Il mio obiettivo è continuare a crescere come sportivo e come persona, sfruttando ogni esperienza per migliorare sia dentro che fuori dal campo. Sono ansioso di affrontare le mie prossime nuove sfide, di conoscere i miei nuovi compagni di squadra ed imparare dalla cultura e dallo stile di gioco in Italia.

Arrivo a Salerno con tante belle aspettative, voglia di dare il massimo e contribuire al successo della squadra – prosegue – e ringrazio il club per avermi offerto questa opportunità unica. Sono sicuro che imparerò molto dai miei compagni di squadra e dall'allenatore, di cui ho avuto ottime referenze, e spero di poter apportare il mio stile di gioco al gruppo.

Amo la pallamano, sono uno stakanovista, e questa opportunità di continuare a crescere sportivamente e conciliare studio e sport è qualcosa che al momento non riesco a descrivere a parole. Non vedo l'ora di far parte della Genea Lanzara, sarò a disposizione del club da metà settembre ma sto già lavorando per arrivare al massimo della forma e contribuire, con le mie abilità e la mia determinazione, al successo della squadra negli impegni della prossima stagione."