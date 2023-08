Power Basket Salerno: squadra (dirigenziale) che vince non si cambia Il presidente Renis conferma lo staff in blocco e punta alla Serie B Elite

La Power Basket Salerno si prepara alla serie B Interregionale ripartendo dai principali artefici della vittoriosa stagione 2022/2023. È quello che afferma il Presidente Luca Renis. "Confermiamo lo staff dirigenziale che rappresenta l’ossatura su cui abbiamo costruito il successo della scorsa stagione. Stiamo allestendo una squadra che possa competere per i primi quattro posti in un campionato molto difficile in cui incontreremo anche compagini pugliesi, lucane e calabresi. La società è solida ed ambiziosa con l’obiettivo, nel medio termine, di arrivare in serie B Elite”.

Confermato in blocco lo staff dirigenziale, con Carmine Parrella nel ruolo di Direttore Generale, Orlando Menduto nella nuova carica di Direttore Sportivo e Mario Menduto come Head Coach.

Per Parrella, continuare in radicamento sul territorio

Il Direttore Generale Carmine Parrella: “Ci faremo trovare pronti. Abbiamo aggiunto nuove professionalità nella compagine dirigenziale e di campo per elevare il livello complessivo del club. Oltre agli ambiziosi obiettivi sportivi, il club vuole continuare il suo processo di radicamento sul territorio, per avvicinare quante più persone al nostro progetto e farsi promotore dei valori positivi del basket”.

Il direttore sportivo Menduto contento della sinegia con la Hippo Basket

Orlando Menduto, nella nuova veste di direttore sportivo, mostra soddisfazione per il mercato: “Abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. In questi giorni stiamo annunciando gli atleti riconfermati e i nuovi acquisti. Ringrazio in primis il presidente Renis, che ci ha permesso di allestire anche quest’anno una squadra competitiva. Un grazie anche ai ragazzi che nella scorsa stagione hanno contribuito alle nostre vittorie. Infine, nel solco della consolidata collaborazione con la Hippo Basket, stiamo valutando alcune giovani promesse da integrare alla prima squadra”.

Obiettivo: essere protagonisti

Il 22 agosto l’inizio ufficiale della stagione, con il raduno del Pala Silvestri, anche quest’anno casa della Power Basket Salerno, agli ordini del confermatissimo coach Mario Menduto e del suo staff tecnico. Si riparte anche da capitan Lucas Chaves, primo tassello del roster.

Menduto spiega che “Sarà una squadra equilibrata, solida in difesa e capace di giocare a ritmi elevati in attacco. Abbiamo creato un mix tra giocatori d’esperienza e atleti che devono affermarsi, su cui crediamo tanto. L’obiettivo è essere protagonisti, come al solito il campo sarà l’unico giudice”.