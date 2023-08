Rari Nantes Salerno, gli atleti Master sul podio della traversata dello stretto L’evento, che ha radunato 84 nuotatori, rappresenta una delle sfide più affascinanti del paese.

Domenica 6 agosto 2023 si è svolta la 59° edizione della Traversata dello stretto di Messina. L’evento, che ha radunato 84 nuotatori provenienti da tutto il Paese, rappresenta una delle sfide più prestigiose e impegnative dell’intero calendario di nuoto in acque libere.

La Rari Nantes Salerno è stata rappresentata da due atleti master, Luca Perrella e Vincenzo Adinolfi che hanno chiuso la gara entrambi sul podio, un risultato che testimonia la costante crescita e dedizione del team giallorosso nel panorama delle acque libere.

Il mare mosso ed i forti venti di maestrale hanno creato un contesto ancora più impegnativo per tutti i partecipanti. Nonostante le condizioni climatiche avverse che ha ritardato la partenza di circa un’ora e mezza, gli atleti giallorossi hanno dimostrato determinazione e tenacia.

Luca Parrella con un tempo di 1h20’ ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria m35. Vincenzo Adinolfi si è aggiudicato un lusinghiero terzo posto nella categoria m30.

“Anche quest’anno la traversata dello stretto ci ha regalato innumerevoli emozioni, nonostante il mare decisamente mosso e le correnti forti sono riuscito a completare la gara. Ho sfiorato di nuovo il podio assoluto, come lo scorso anno e questo servirà da stimolo per ricominciare la nuova stagione con ancora più voglia e determinazione. Sono ormai 8 anni che sono tesserato master con la Rari Nantes. Siamo partiti dal nuoto libero e per gioco abbiamo iniziato questa avventura che ci ha portato a girare l’Italia competendo e divertendoci in mare e in piscina. Grazie alla Rari che ci mette in condizione di allenarci al meglio e al nostro mister Mattia Sparano che ci allena con la giusta dose di agonismo e allegria.” Le dichiarazioni di Luca Parrella.

“Per me questa è si è trattato della prima traversata dello stretto e nonostante le condizioni meteo alla partenza fossero al limite dell’annullamento è stata un’emozione unica. All’arrivo ho pensato -questo è tutto?! allora sarei potuto andare molto più forte” - Averla portata a termine sotto l’ora e trenta mi rende davvero orgoglioso di fare parte di questa squadra di campioni. Un ringraziamento va al mister Sparano che crede in noi allenandoci con criterio e con passione; perciò, per chi desidera salire su quel podio questa è la squadra giusta” le parole di Vincenzo Adinolfi.

Mister Mattia Sparano ha dichiarato: “Abbiamo affrontato questa gara con determinazione, consapevoli che fosse una delle sfide più impegnative nell'ambito delle acque libere. Il risultato ottenuto segna la chiusura di questa stagione, suggellando la crescita costante del nostro team. Dopo un meritato periodo di riposo, saremo pronti ad affrontare gli impegni di settembre e a continuare a lavorare duramente per le competizioni in vasca. La pioggia e le avverse condizioni non hanno scalfito l’entusiasmo e la passione di tutti i partecipanti.”

Un risultato straordinario che proietta il Nuoto Master della Rari Nantes Salerno verso traguardi sempre più prestigiosi. L’impegno e la dedizione dimostrati rappresentano il cuore pulsante della società presieduta da Enrico Gallozzi.