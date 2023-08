Jomi Salerno, continua la preparazione in vista della nuova stagione A fine agosto primo test a Nuoro.

Terminata la prima fase della preparazione estiva della Jomi Salerno, per le atlete allenate da Francesco Ancona pochissimi giorni di pausa prima di riprendere il lavoro in vista del prossimo campionato di serie A1 di pallamano femminile. Due settimane di sedute intense per il gruppo che si è ritrovato a Salerno e che, immediatamente dopo Ferragosto, riprenderà gli allenamenti per preparare il primo importante appuntamento della nuova stagione.

Il torneo internazionale di Nuoro, in Sardegna, attende infatti le salernitane il prossimo 24 agosto. Un vero e proprio test a cui coach Ancona guarda con curiosità. Le tre gare in cui la Jomi sarà impegnata, infatti, diventeranno occasione per provare e sperimentare quelle soluzioni che poi la squadra porterà in campo con l’inizio del campionato il prossimo 9 settembre quando le campionesse d’Italia sfideranno alla Palumbo il Teramo. E’ positivo, intanto, il bilancio al termine della prima fase di preparazione che ha visto l’inserimento delle nuove arrivate in casa Jomi alle quali, poi, dovrà ancora unirsi Martina Barreiro, attualmente impegnata con la nazionale uruguayana.



“Sono stati 10 giorni di preparazione intensa, abbiamo messo nelle gambe tanto lavoro, le ragazze si stanno tutte impegnando. Abbiamo dedicato questo periodo alla preparazione fisica e atletica, meno sicuramente al campo: abbiamo iniziato soltanto da un paio di giorni a lavorare con la palla per cercare di dare qualche input alle nuove arrivate. Direi che sono contento di questa prima parte, sono abbastanza soddisfatto, le nuove si stanno impegnando bene, non vedo grossi problemi di adattamento. Probabilmente anche le temperature stanno condizionando un po’ il tutto, ma siamo abituati perché sappiamo che in questo periodo è sempre un po’ difficile affrontare la preparazione, ma le ragazze stanno facendo bene con sessioni due volte al giorno - dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona -. Le nuove arrivate le vedo bene, hanno tanta voglia di mettersi alla prova, soprattutto quelle più giovani. Le giocatrici straniere sono, al momento, oltre che integrate, anche focalizzate su quelli che sono i nostri obiettivi. Sicuramente vedrò di più nel momento in cui lavoreremo di squadra nel campo. Ora abbiamo una seconda parte di preparazione che riprenderà dopo ferragosto, mercoledì 16, e che ci porterà fino al torneo internazionale in programma a Nuoro il 24 agosto. Lì cii saranno tre partite importanti che saranno tre buoni test per iniziare un po’ a valutare tutte le soluzioni che abbiamo a disposizione”.