Campionato Italiano di Beach Sprint al via: l'evento all'arenile di Santa Teresa Dal 25 al 27 agosto la competizione di una particolare specialità del canottaggio: cresce l'attesa

Tutto pronto a Salerno per il Campionato Italiano di Beach Sprint che si svolgerà sull’arenile di Santa Teresa dal 25 al 27 agosto 2023, organizzato dalla sezione di Salerno della Lega Navale Italiana e dalla Federazione Italiana Canottaggio con il patrocinio del Comune di Salerno e che vedrà la partecipazione di oltre 500 persone tra atleti, giudici, tecnici, dirigenti e volontari dell’organizzazione. Una tre giorni di grande sport e una quarta che vedrà Salerno protagonista di un altro momento importante: il 28 agosto si svolgeranno, sempre sull’arenile di Santa Teresa, le gare selettive per la formazione della Nazionale Italiana in vista del Mondiale di Beach Sprint che si volgerà a Barletta dal 28 settembre all’8 ottobre 2023.

Cos'è il beach sprint?

Il Beach Sprint è una specialità del canottaggio che si pratica su imbarcazioni da coastal rowing (canottaggio costiero) e prevede un tratto di corsa sulla spiaggia, la rapida salita in barca con percorso con slalom in acqua di 250 mt. fino alla boa di virata più lontana ed altri 250 mt. per tornare sulla battigia e terminare l’ultimo tratto di gara con una corsa di circa 30 mt. fino al traguardo.

Questa mattina, la presentazione della tre giorni

Questa mattina a Palazzo di Città si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento che sarà possibile apprezzare in tutta la sua spettacolarità agonistica nella naturale arena tra il lungomare, la spiaggia di Santa Teresa e Piazza della Libertà.

«Sotto il profilo meramente sportivo, la Lega Navale Italiana è stata sempre molto legata alle attività della vela, ma negli ultimi pochi anni abbiamo deciso di investire in modo deciso e convinto anche sul canottaggio, attraverso una attenta pianificazione e programmazione e grazie alle competenze acquisite anche attraverso il nostro attuale direttore tecnico Pasqualino Cammarota – ha affermato Fabrizio Marotta, presidente della sezione di Salerno della Lega Navale Italiana – L’impegno è stato premiato con l'assegnazione, da parte della Federazione Italiana Canottaggio, di questa prestigiosa manifestazione quale è Campionato Italiano di Beach Sprint».

Una copertura mediatica nazionale

Marotta prosegue affermando che «Sarà un evento spettacolare seguito anche dalla RAI e che pone la nostra città ancora una volta al centro del movimento sportivo nautico. L'organizzazione si è rivelata complessa, ma grazie alle sinergie con le istituzioni locali siamo riusciti a mettere in piedi una macchina organizzativa di alto livello soprattutto grazie al contributo dei soci volontari della Lega Navale Italiana di Salerno. Siamo certi che questa manifestazione sia solo il punto di partenza di un'intensa attività che vedrà Salerno e la Lega Navale Italiana ancora una volta protagonisti nel prossimo futuro».

«Un grande spettacolo ci attende in questi tre giorni che vedrà Salerno protagonista, anche grazie alle telecamere Rai, con la sua conca naturale dell’arenile di Santa Teresa. Atleti provenienti da tutta Italia saranno protagonisti di un alto momento di sport ma anche di forte promozione del territorio – ha dichiarato Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno – e di questo ringrazio il presidente Marotta della Lega Navale Italiana di Salerno ed il presidente della Federcanottaggio Giuseppe Abbagnale per aver scelto la nostra città».

Il ringraziamento da parte del presidente della Federcanottaggio, Giuseppe Abbagnale

Il presidente della Federcanottaggio Giuseppe Abbagnale non ha voluto far mancare il suo sostegno al Comitato Organizzatore Locale, rappresentato dalla sezione di Salerno della Lega Navale Italiana, e all’amministrazione comunale. «Voglio ringraziare tutti per l'organizzazione straordinaria di questo Campionato Italiano di Beach Sprint, il più partecipato da quando è nata la disciplina del Beach Sprint. – ha scritto il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale – Ringrazio il presidente della Lega Navale Italiana di Salerno Fabrizio Marotta che con i suoi volontari e con l'appoggio del sindaco della città Vincenzo Napoli, che ringrazio, garantirà lo svolgimento di ottimo campionato e di un eccellente soggiorno nella bella Salerno».