Canottaggio, prime medaglie salernitane al campionato italiano Beach Sprint Pappalardo e Cuomo trionfano in doppio, domani finale per Cozzolino

Il Circolo Canottieri Irno di Salerno si conferma protagonista al campionato italiano Beach Sprint che si sta disputando proprio sul lungomare cittadino. L'evento, organizzato dalla sezione di Salerno della Lega Navale Italiana e dalla Federazione Italiana Canottaggio con il patrocinio del Comune di Salerno, prevede la partecipazione di oltre 500 persone tra atleti, giudici, tecnici, dirigenti e volontari dell'organizzazione.

Buone le prime regate per il sodalizio salernitano. Lucio Cozzolino, atleta del Circolo Canottieri Irno e studente del liceo Tasso, si è qualificato alla finale A di Costal rowing, categoria under 19 maschile in singolo. Domani alle 9.30 si giocherà il podio nella finale.

Medaglie che, in questa seconda giornata di gare, sono già arrivate: il doppio di Luca Pappalardo e Mario Cuomo ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria Master under 43. Sfortunata, invece, Angelina Iannicelli - altra atleta salernitana del Circolo Canottieri Irno - che non si è qualificata alla finale per problema tecnico