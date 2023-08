La Jomi Salerno trionfa nel Torneo Città del Redentore Coach Ancona: “Dalla Sardegna buoni spunti, ora è il momento di alzare i ritmi”.

Non si sono fatte trovare impreparate le campionesse d’Italia della Jomi Salerno nella prima uscita della nuova stagione sportiva. Le atlete di mister Francesco Ancona si sono aggiudicate la quinta edizione del Torneo Città del Redentore, la manifestazione organizzata dall’Handball Atheltic Club Nuoro dal 23 al 27 agosto e che ha richiamato in Sardegna le migliori squadre di pallamano italiane ed europee.

Due vittorie ed una sconfitta è il bilancio delle gare disputate dalle salernitane che hanno fatto bene all’esordio nella competizione nuorese contro le norvegesi del Nit-Hak battute per 30 – 17. Dopo la rinuncia della squadra francese del SAHB a disputare la gara contro la Jomi Salerno, nel terzo giorno del Torneo è arrivata la sconfitta subita per mano di Erice per il risultato di 26 – 29, di nuovo al successo la squadra campione d’Italia nell’ultima giornata di gare quando Pontinia è stata superata per 28 – 20.

La Jomi Salerno si è così aggiudicata il primo posto nella competizione grazie alla differenza reti per gli scontri

diretti. Soddisfatto, al termine della quattro giorni, coach Francesco Ancona che, dopo aver concesso un giorno di riposo alle sue, è già

pronto a far tornare il gruppo a lavoro.



“E’ stata una bella manifestazione anche di buon livello. E’ stato importante per noi giocare queste partite per vedere un po’ all’opera le

nuove giocatrici che sono state inserite in questo gruppo. E’ fondamentale capire che cosa possono dare oltre, poi, che vedere a che

punto è il lavoro che abbiamo fatto finora – ha commentato il tecnico della Jomi Salerno Francesco Ancona – Ci sono stati buoni spunti,

ovviamente non ci si aspettava prestazioni importanti ma, man mano che si giocavano le partite, fino all’ultima, è stato un continuo crescendo.

Ora abbiamo un punto da cui ricominciare, sappiamo quali sono le cose su cui andare a lavorare di più, è arrivato il momento di iniziare ad

alzare i ritmi. Siamo ormai alla quinta settimana di preparazione e siamo in linea con gli obiettivi prefissati all’inizio di questo

periodo. Abbiamo avuto un solo giorno di riposo dopo il Torneo di Nuoro, ma siamo pronti a riprendere il lavoro e farci trovare pronti per la

prima partita di campionato.”