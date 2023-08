Givova Scafati Basket: 73-62 nel test contro la Real Sebastiani Rieti Coach Sacripanti: "Partita positiva, abbiamo visto il frutto del lavoro di questi primi giorni"

Soddisfazione dopo il primo test precampionato in casa Givova Scafati. I gialloblu dell'Agro superano la Real Sebastiani Rieti, guidata in panchina dall'ex Alessandro Rossi e con altri due ex in campo, Nazzareno Italiano e Davide Raucci, con il finale di 73-62. Coach Stefano Sacripanti non ha potuto contare su Kruize Pinkins e Gerald Robinson, alle prese con un affaticamento muscolare, e su David Logan, ancora non in gruppo.

Coach Sacripanti: "Buona occasione per tutti"

"Abbiamo fatto buone cose nei primi venti minuti, con grande fluidità nel movimento di palla, con buone esecuzioni ed una buona difesa. - ha spiegato il coach della Givova, Stefano Sacripanti - Poi è calata la brillantezza, abbiamo concesso qualcosa in più e qualche tiro aperto agli avversari. Nel complesso la partita è stata positiva ed abbiamo visto il frutto del lavoro di questi primi giorni. Mancavano Logan, Robinson e Pinkins, ma è stata una buona occasione per gli altri per mettersi in mostra, avere maggiore spazio e fare esperienza. Fisicamente si è visto che la squadra ha solo nove giorni di preparazione, ha fatto buone difese e giocate nella prima parte di gara ma poi col trascorrere dei minuti si è vista la pesantezza nelle gambe, com’è giusto che sia in questa fase della preparazione".

Il tabellino

Scrimmage

Givova Scafati - Real Sebastiani Rieti 73-62

Parziali: 20-10; 22-15; 17-17; 14-19

Scafati: Timperi 1, Lottie 8, Gentile 11, Mouaha, Morvillo ne, De Laurentiis 6, Reale 2, Rossato 2, Rivers 21, Nunge 17, Pini 3, Borriello ne. All. Sacripanti

RS Rieti: Sarto 6, Frattoni, Petrovic, Piccin 3, Hogue 8, Ancellotti 14, Johnson 19, Raucci 5, Italiano 2, Nobile 2, Spanghero 2. All. Rossi.

Arbitri: Di Martino, Beneduce, Rodia.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969