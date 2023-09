Givova Scafati Basket: è la vigilia della Landolt Cup 2023 I gialloblu affronteranno Bonn e Groningen prima di una delle finali in programma sabato

È tutto pronto per la Landolt Cup 2023. Alle 18 inizierà il torneo che vede la partecipazione della Givova Scafati, dei campioni di Svizzera del Fribourg Olympic, dei vincitori dell'ultima Basketball Champions League, il Telekom Baskets Bonn, dei vincitori della Coppa del Belgio, il Telenet Giants Anversa, dei vice campioni d'Olanda, il Donar Groningen, e dei kosovari del KB Prishtina. Oggi le prime due gare, domani Scafati in campo contro Bonn. I gialloblu affronteranno Groningen venerdì e in base ai risultati delle primi tre giorni di gara saranno definite le finali, in programma sabato a partire dalle 13.

Il programma del torneo

Mercoledì

ore 18: Fribourg Olympic - Telenet Giants Anversa

ore 20.45: Telekom Baskets Bonn - Donar Groningen

Giovedì

ore 18: KB Prishtina - Fribourg Olympic

ore 20.45: Givova Scafati - Telekom Baskets Bonn

Venerdì

ore 18: Telenet Giants Anversa - KB Prishtina

ore 20.45: Donar Groningen - Givova Scafati

Sabato

ore 13: finale quinto posto

ore 15: gara tiro da 3 punti

ore 16: finale terzo posto

ore 19: finale primo posto

