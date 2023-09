Jomi Salerno, presentata la nuova stagione Sabato alla Palumbo la prima di campionato contro Teramo.

Con i 9 scudetti, le 6 Coppe Italia, le 7 SuperCoppe, l’Handball Trophy e lo Scudetto Beach Hanbdall conquistati nella sua storia, la Jomi

Salerno è pronta a tornare in campo per l’inizio del nuovo campionato di serie A1 di pallamano femminile.



Si è svolta questo giovedì al Circolo Ufficiali della Caserma D’Avossa, sede del 19° Reggimento Cavalleggeri Guide di Salerno, la presentazione ufficiale della stagione sportiva 2023/2024 alla presenza del Col. Luigi D’Altorio, Comandante del 19° Reggimento Cavalleggeri Guide di Salerno, del Col. Nicola Iovino che nella giornata di domani subentrerà a D’Altorio, del presidente della Jomi Salerno Mario Pisapia e della vicepresidente della Jomi Salerno Paola Fiorillo.



A pochi giorni dall’esordio stagionale, sono stati definiti gli obiettivi nel mirino di capitan Napoletano e compagne. In campionato, le

atlete allenate dal riconfermato mister Francesco Ancona dovranno difendere lo scudetto conquistato lo scorso mese di maggio, con la Jomi che proverà a ripetersi per dare l’assalto alla “Stella” del decimo tricolore della storia targata PDO. Capitolo SuperCoppa: in occasione dell’importante appuntamento la società del Presidente Mario Pisapia vorrà bissare quanto fatto lo scorso anno. La nuova stagione sarà, poi, l’occasione anche per riprovare l’assalto alla Coppa Italia e fare più strada possibile nell’EHF European Cup.



È fissata per il prossimo sabato 9 settembre la prima uscita in campionato della Jomi Salerno che, alla Palestra Palumbo, dinanzi al

proprio pubblico, affronterà il Teramo. In occasione dell’esordio in campionato, verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Eva

Rebol e Oxana Pavlyk, storiche giocatrici della Jomi Salerno, scomparse nei mesi scorsi. Il girone di andata si concluderà poi il 16 dicembre, mentre il 4 maggio 2024 calerà il sipario sulla regular season. Le semifinali play-out e scudetto sono programmate tra l’8 e il 14 maggio, mentre il 21, 24 e 26 maggio 2024 si disputeranno le finali play-out e le finali scudetto. Dopo il turno di riposo nel fine settimana del 16-17 settembre, per la Jomi Salerno sarà già tempo di misurarsi nel conteso europeo: sarà il KUR, squadra dell’Azerbaijan, la compagine con cui le salernitane si confronteranno nel 2° Round dell’EHF European Cup in programma il 23 e il 24 settembre prossimi. Appuntamento con la SuperCoppa, invece, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024. L’impegno in Coppa Italia, invece, è programmato dal 1° al 4 febbraio 2024.



“Dopo poco più di un mese dall’inizio della preparazione riparte la stagione che si prospetta molto interessante, anche perché, per quanto

ci riguarda, abbiamo sostituito parecchi elementi nel roster cercando di completare al meglio la formazione e, soprattutto, ringiovanendola di parecchio – ha dichiarato il presidente della Jomi Salerno Mario Pisapia -. Quindi, una stagione che inizia con un occhio a fare bene, come sempre, per quanto riguarda il campionato di massima serie e nella quale cercheremo di migliorare per ottenere il miglior risultato possibile per quanto riguarda l’Under 20 che è un campionato su cui noi pontiamo molto quest’anno anche perché, lo dico scaramanticamente, è l’unico trofeo che ci manca. Abbiamo puntato a ringiovanire la rosa per dare al mister un buon team anche per quanto riguarda il settore dell’Under 20, dove abbiamo anche le atlete salernitane, quelle del nostro vivaio, che hanno maturato un anno di esperienza in più e, quindi, puntiamo a fare bene anche in questa competizione. Ci aspettiamo una stagione intensa, ricca e interessante a partire anche da subito con le coppe europee”.



A disposizione del riconfermato Francesco Ancona un gruppo notevolmente rinnovato rispetto alla passata stagione. Ad alcune giovani promesse della cantera salernitana, pronte a maturare le prime esperienze con le senior, si sono aggiunti sette nuovi innesti: la nazionale uruguaiana Martina Barreiro, il portiere dell’U19 e dell’U17 Margherita Danti, il centrale norvegese Marte Lausund Nornes, l’ala destra reduce dall’esperienza con la Casalgrande Padana Asia Mangone, il terzino arrivato dal Paok Salonicco Bruna Dias Ribeiro, il capocannoniere della passata stagione (168 gol) Aurora Gislimberti e il centrale, di ritorno in Italia dalla Romania, Martina De Santis.



“Quello che sta per cominciare sarà un campionato molto difficile con tante squadre che lotteranno per i nostri stessi obiettivi. In questo

periodo abbiamo lavorato molto, la squadra che abbiamo allestito è una squadra importante. È un gruppo rinnovato e molto giovane, proprio per questo avremo bisogno di lavorare ancora tanto per far sì che il gruppo si compatti, ma parliamo di una squadra che ha tanta qualità - ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona -. Per quel che riguarda le altre squadre, sicuramente Erice darà filo da torcere, ha investito tantissimo sul mercato e si è notevolmente rinforzata. Sarà Teramo la nostra prima avversaria, poi avremo già una giornata di riposo, subito dopo, invece, ci attende il turno di Coppa Europea. Tra i nostri obiettivi c’è sicuramente quello di provare a passare il turno e, così, alzare l’asticella in Europa, arrivando il più lontano possibile”.



Staff Tecnico: Ancona Francesco (Allenatore), De Santis Adele (Allenatore Portieri), Giovanni Fiorillo (Collaboratore), Domenico Testa

(Team Manager)



Area Performance: Pacifico Patrizio (Responsabile Area Performance), Suarez Iulieta Diana (Collaboratrice), Micali Antonino (Collaboratore)



Staff Medico e Fisioterapico: Dr. Telese Salvatore (Medico Sociale), Raffaele Gallo (Fisioterapista), Gruppo Forte - Dr. Forte Alfonso Maria

e Dr. Forte Francesco (Fisioterapia e Riabilitazione)



Team: Pereira Daniela, Danti Margherita, Ciociano Martina, Nappa Giulia (portieri); Napoletano Pina (cap.), Dalla Costa Ilaria (v. cap.),

Squizziato Rocio, Rossomando Giulia, Lausund Nornes Marte, Dias Bruna, Avagliano Giorgia, Mangone Asia, De Santis Martina, Gislimberti Aurora, Barreiro Martina, Cirino Vittoria, Chianese Giada, Micali Francesca, Lolli Francesca, Ronga Giorgia, Adinolfi Giorgia.