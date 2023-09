Power Basket Salerno, si alza il sipario sulla nuova stagione Il presidente Renis illustra gli obiettivi dei gialloblu: l'evento al castello Arechi

Grande entusiasmo per la presentazione della nuova stagione della Power Basket Salerno nella suggestiva cornice del Castello Arechi. Quest'anno, la squadra gialloblu disputerà il campionato di serie B Interregionale Conference Sud.

Il rebrand e le ambizioni per la prossima stagione: le parole del presidente Renis

Tante le novità illustrate dal Presidente Luca Renis, a partire proprio dal nuovo brand, un simbolo grafico di forte impatto – un ippocampo con un fulmine – che evoca, nelle forme e nei colori, gli elementi caratterizzanti la città di Salerno. “La nostra visione si fonda su tre parole chiave: identità, valore e territorio – ha affermato il presidente Renis - Questa si declina non solo attraverso la valorizzazione dell’area sportiva, con un organico competitivo e staff di qualità, ma soprattutto nel dialogo attivo con aziende, istituzioni e territorio e la proposta di un innovativo modello di una società sportiva. Vogliamo avvicinare i salernitani al nostro basket e ai valori dello sport, coinvolgendo sempre più i giovani, le famiglie, i quartieri, e far crescere un intero movimento”.

Il consigliere Rino Avella: "Un plauso a vitalità e progetto del presidente Renis"

Tanti gli ospiti presenti alla serata tra cui Rino Avella, presidente della Commissione Sport del Comune di Salerno, e Marco Gambardella, presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Salerno. Il consigliere comunale che guida la Commissione Sport fa “Un plauso alla vitalità e al progetto del presidente Renis che sta ridando lustro al basket salernitano – ha dichiarato Avella – Già lo scorso anno abbiamo sbloccato la convenzione con il Pala Silvestri di Matierno. Stiamo lavorando anche sulle altre strutture sportive che alla città di Salerno e, soprattutto al basket e agli altri sport cosiddetti minori, servono”.

Gambardella, invece, afferma: “Crediamo fortemente che lo sport sia un segnale di cultura e di promozione e valorizzazione territoriale. Il mondo delle aziende deve guardare con attenzione a questo settore. In bocca al lupo alla Power Basket Salerno e al Presidente Renis. Che sia un campionato vincente come quello appena concluso”.

Completato il quadro dirigenziale con innesti importanti

Nel corso della serata è stato presentato lo staff dirigenziale e tecnico composto da: Carmine Parrella (Direttore Generale), Orlando Menduto (Direttore Sportivo), Ciro Simeone (Segretario generale), Vincenzo Vivis (Club Manager), Pietro Palumbo e Antonio Sanges (dirigenti). Al coach Mario Menduto vanno ad aggiungersi l’assistant coach “Titto” Carone, il preparatore fisico Elia Confessore, l’assistente preparatore fisico Roberto Ferraiolo, i due fisioterapisti Michele Cuoco e Davide Cuoco e il medico sociale Stefano Pecoraro. Il settore giovanile sarà curato dalla Hippo Basket del presidente Giosafat Frascino. Sul palco presente anche l’intera compagine di giocatori capitanata da Luca Chaves e composta da Mattia Zampa, Paolo Zanini, Nicolò Basile, Bozo Misolic, Uchenna Ani, Loiq Marie Dabangdata, Matteo Tersillo, Marco Manisi e Mattia Favaretto.

Grandi aspettative e ambizioni per il direttore generale Parrella

“Le aspettative per questa stagione sono alte – ha dichiarato il Dg Carmine Parrella – Grazie al Presidente Renis abbiamo investito e profuso grandi sforzi nell’area dirigenziale, inserendo figure professionali di altissimo livello, e in quella sportiva. Siamo una società giovane che ha degli obiettivi ambiziosi. Abbiamo consolidato, per il secondo anno consecutivo, il rapporto con la Hippo Basket che diventa per noi sempre più il nostro punto di riferimento per il settore giovanile. Ai nostri tifosi chiediamo di continuare a supportarci. Siamo sicuri di farli divertire anche quest’anno”.

Sintonia tra direttore sportivo e allenatore: obiettivi ambiziosi e progettualità

“Se dovessi dare un voto al nostro mercato sicuramente darei un 8 – ha dichiarato il Ds Orlando Menduto – Siamo molto contenti dell’impegno dei ragazzi nel raduno pre-campionato. Li ringrazio per aver scelto il nostro progetto e aver sposato i nostri obiettivi ambiziosi. Speriamo di poter proseguire nel cammino vincente già intrapreso lo scorso anno e mettere ulteriori tasselli per le prossime stagioni”.

“Sin dai primi giorni di raduno stiamo vivendo bellissime emozioni – ha commentato coach Mario Menduto – Tutti noi dello staff tecnico stiamo provando sensazioni molto positive. Sarà una squadra sicuramente votata alla fase difensiva come prima arma. Abbiamo però fatto delle scelte precise, puntando su ritmi alti ed esaltando il contropiede e le caratteristiche individuali di ognuno”.

Durante la serata è stato infine dato ampio spazio anche alla grande squadra composta dai tanti sponsor di questa stagione: LDR Power, FidaSì, Granammare, Impianti AM, Ma.Ci, Hotel Calypso, Castello Arechi, FBF, Sport&Rehab e C&G, Gruppo Stratego.