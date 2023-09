Basket, Landolt Cup: Givova Scafati dominante sul Donar Groningen (51-96) Alle 16 la finale per il terzo posto tra i gialloblu e Anversa. Alle 15 c'è la gara del tiro da 3

Una sconfitta e una vittoria, di rilancio, per la Givova Scafati. Dopo aver perso contro il Telekom Baskets Bonn, la squadra gialloblu ha superato con decisione gli olandesi del Donar Groningen con il finale di 51-96 nella terza giornata della Landolt Cup 2023. La Givova, ancora priva di David Logan e Kruize Pinkins e con Gerald Robinson gestito dallo staff tecnico, ha guidato il match sin dall'avvio. Jack Nunge è stato il miglior realizzatore con 25 punti.

Alle 15 la gara del tiro da 3, alle 16 Scafati-Anversa

"Abbiamo incanalato la gara sui giusti binari fin da subito. - ha affermato Riccardo Rossato, autore di 17 punti - Siamo in crescita, ci teniamo le cose buone fatte stasera. L'obiettivo è chiaramente arrivare pronti alla prima di campionato con la Virtus Bologna". La vittoria ha garantito a Scafati l'accesso alla finale per il terzo posto, in programma alle 16. I ragazzi di coach Stefano Sacripanti affronteranno il Telenet Giants Anversa. Alle 15 sarà gara del tiro da 3 punti. Per la Givova sarà protagonista Demetre Rivers.

Il tabellino

Landolt Cup 2023

Terza Giornata

Donar Groningen - Givova Scafati 51-96

Parziali: 9-18; 18-30; 17-28; 7-20

Groningen: Ramanauskas 5, Jung, Babusis 13, Quinn 4, Babrovsek 6, Hollanders 3, Meeks 10, Zuidema 3, John 7. All. Stimac.

Scafati: Timperi 4, Lottie 11, Gentile 14, Mouaha 4, De Laurentiis 7, Reale 4, Rossato 17, Robinson, Rivers 10, Nunge 25, Pini. All. Sacripanti.

Arbitri: Stojcev, Balletta, Vitalini

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969