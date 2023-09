Givova Scafati Basket: podio nella Landolt Cup 2023 Lottie: "Stiamo sviluppando una buona mentalità. Abbiamo fiducia di squadra"

La Givova Scafati ha chiuso al terzo posto il proprio cammino nella Landolt Cup 2023. La squadra gialloblu, ancora priva di David Logan e Kruize Pinkins, ha superato con decisione il team belga del Telenet Giants Anversa con il finale di 85-55. "Vittoria di squadra, stiamo sviluppando una buona mentalità. - ha spiegato il play/guardia della Givova, Jayzec Lottie - Abbiamo fiducia e stiamo bene insieme, due presupposti fondamentali per fare una stagione di un certo livello". Buoni minuti per Gerarld Robinson, dopo l'utilizzo con il contagocce nelle gare precedenti giocate in Svizzera.

Il tabellino

Landolt Cup 2023

Finale Terzo Posto

Givova Scafati - Telenet Giants Antwerp 85-55

Parziali: 21-16; 30-10; 20-14; 14-15

Scafati: Timperi, Lottie 18, Gentile 3, Mouaha 4, De Laurentiis 2, Reale 4, Rossato 10, Robinson 11, Rivers 14, Nunge 15, Pini 4. All. Sacripanti.

Antwerp: Tallis, Veinot 13, Buggenhout 1, Cleemput 5, Sueing 10, Williams 2, Schoepen, Rogers 4, Mwema 3, Midtgaard, Jackson 9, Boltone 8. All. Skelin.

Arbitri: Jeanmonod, Balletta, Ferroni

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969