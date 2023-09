Primo trofeo Giuseppe Vigna: questa domenica veleggiata in onore di San Matteo Un appuntamento divenuto ormai una vera e propria tradizione: iscrizioni ancora aperte

Domenica 17 settembre 2023 si svolgerà la classica “Veleggiata di San Matteo” che la sezione di Salerno della Lega Navale Italiana organizza da oltre 20 anni in occasione della festa del Santo Patrono della città. Quest’anno sarà un’edizione speciale perché sarà dedicata al caro Socio Giuseppe Vigna, scomparso poco tempo fa. Giuseppe era un forte appassionato di vela ed un grande sostenitore di tutte le attività sportive e, di concerto con la sua famiglia, si è pensato che non vi fosse modo migliore per omaggiare la sua memoria con un Trofeo che sarà messo in palio ogni anno.

I requisiti di partecipazione

Per questo tipo di manifestazione, è richiesto il tesseramento alla FIV per tutti componenti dell’ equipaggio, con tesseramento Diporto oppure di Scuola Vela per l’ attività del Diporto (per i minori). Il costo della tessera, per chi ne fosse sprovvisto, sarà di € 10,00 da effettuarsi in segreteria. Il tesseramento dà diritto alla prevista copertura assicurativa “Infortuni personali”. Non è richiesto alcun certificato medico che, peraltro, resta consigliato. La manifestazione è aperta alle imbarcazioni d’altura in possesso delle documentazioni prescritte per la navigazione da diporto e della prevista copertura assicurativa. È consentito l’uso delle sole “vele bianche” di qualunque materiale siano fatte.

Il percorso e come iscriversi

La “Veleggiata di San Matteo”, che partirà alle ore 11:00, è aperta a tutti e si svolgerà nello specchio d’acqua antistante la città di Salerno. Ogni informazione potrà essere reperita sulla piattaforma www.racingrulesofsailing.org, la partecipazione è gratuita e potrà essere perfezionata entro le ore 18:00 di sabato 16 settembre, compilando l’apposito modulo di iscrizione presente a QUESTO link.

La manifestazione si completerà domenica sera alle ore 18:00, presso la sede di Salerno della Lega Navale Italiana al porto Masuccio Salernitano, con la cerimonia di premiazione ed un aperitivo con tutti i partecipanti. QUI, il link al bando completo per info sulla “Veleggiata di San Matteo”