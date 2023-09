Atletica, a Zagabria ancora una grande gara della Derkach LA campana ha chiuso al secondo posto dietro alla forte giamaicana Shanieka Ricketts.

Dopo Bruxelles, Dariya Derkach ha gareggiato anche a Zagabria. La vice campionessa europea indoor, per chiudere al meglio una stagione fantastica ha strappato un bel secondo posto in terra croata. 14.07 la misura saltata al secondo tentativo e superata solo dalla forte giamaicana Shanieka Ricketts, con 14.53, che era reduce dall’argento vinto ai Mondiali di Budapest dietro alla fenomenale venezuelana Rojas. Si tratta dell’ennesima prova convincente della campionessa campana che ai Mondiali era riuscita ad ottenere la qualificazione in finale e poi un ottavo posto.

Risultati che danno morale per la prossima stagione quando ci il doppio appuntamento da non mancare. A giugno gli Europei allo Stadio Olimpico di Roma e poi a fine luglio le Olimpiadi di Parigi.