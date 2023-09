Pallamano, Genea Lanzara: martedì 19 settembre la presentazione La squadra di coach Maione è pronta per affrontare una lunga stagione.

È in programma Martedì 19 Settembre alle ore 10.00, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la presentazione ufficiale della stagione 2023/2024 della Genea Lanzara.

Per la compagine allenata da coach Pasquale Maione, bandiera ed ex-capitano della Nazionale Azzurra con 421 presenze nel campionato italiano e 1692 reti realizzate, è partito, insomma, il conto alla rovescia. I salernitani, dopo il primo posto conquistato nel girone settentrionale della Serie A2 nella passata stagione e Campioni d’ Italia Under 20 in carica, esordiranno Sabato 23 Settembre in terra abruzzese contro la Lions Teramo nel nuovo campionato Nazionale di Serie A Silver, con dodici formazioni dell’ intero stivale ai nastri di partenza.

Prima di scendere in campo, però, la presentazione ufficiale della squadra presieduta da Domenico Sica: la Genea Lanzara presenterà alla città e ai suoi sostenitori l’annata sportiva 2023/2024 ed un roster giovanissimo e in parte rinnovato. Ai salernitani della cantera rossoblu e ai riconfermati della passata stagione si sono aggiunti Lorenzo Fragnito, Federico De Ruvo e Valentino Dello Vicario Giacinti, provenienti dal Campus Italia, il classe 2003 Luigi Arena dall’ HC Fondi, il portiere portoghese Rafael Dias Vivas De Azevedo ed il portiere spagnolo Guillermo Villanueva.

Il club salernitano ha appena riaccolto, inoltre, il coach Pasquale Maione ed il terzino Luigi Arena reduci dall’ argento conquistato ai Mediterranean Beach Games di Heraklion: è la prima medaglia azzurra del beach handball maschile tra i senior.

Proprio il terzino salernitano è stato l’autore del match point della semifinale contro la Spagna, tra le principali indiziate per la vittoria finale, regalando alla Nazionale Azzurra la prima finale nella storia del beach handball maschile in tre edizioni dei Mediterranei e, poi, la medaglia d’argento.

Tutte le attenzioni, ora, sono rivolte all’ inizio della Regular Season che darà il via ad una stagione intensa e ricca di impegni per la Genea Lanzara, tanto con la compagine Senior che con le compagini giovanili, soprattutto nella categoria Under 20 dove c’è uno Scudetto da dover difendere.