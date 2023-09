Premiazioni finali ad Eboli il 17 settembre per il circuito X-Country Come da regolamento verranno premiati i vincitori agonisti ed amatori di ogni categoria.

Si tirano le somme del circuito X-Country 2023 che ha visto quest’anno l’istituzione di un nuovo format di promozione della mountain bike cross country in sinergia tra i comitati regionali della Federciclismo Campania e Basilicata.

Questa prima edizione ha avuto un buon successo, soprattutto sotto l’aspetto della partecipazione delle categorie agonistiche giovanili, obiettivo principale della manifestazione.

La premiazione dei protagonisti, sia atleti che team, si svolgerà domenica 17 settembre alle ore 17:00 ad Eboli presso “Bagno 38” Via Francesco Mimbelli.

Come da regolamento verranno premiati i vincitori agonisti ed amatori di ogni categoria con la maglia offerta da Ciemme Sport e con trofei i primi 3 (per le categorie agonistiche verrà erogato il montepremi ai primi 5) mentre il montepremi per le prime 5 società verrà erogato tramite bonifico nei giorni antecedenti.

Alla premiazione, saranno presenti i presidenti dei comitati regionali promotori di Campania e Basilicata, le relative strutture tecniche e tutte le società organizzatrici.