Givova Scafati Basket: annullato il test contro l'Happy Casa Brindisi Confermata l'amichevole contro la SAM Basket Massagno alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano

Salta l'amichevole tra l'Happy Casa Brindisi e la Givova Scafati, che era in programma con palla a due alle 18.30 al PalaCapurso di Gioia del Colle. La società dell'Agro ha chiesto l'annullamento del test a causa di un roster condizionato dall'influenza e da problemi muscolari. La New Basket ha subito dato disponibilità, sottolineata dal club del patron Nello Longobardi, che ha ringraziato il sodalizio biancazzurro. Resta in calendario l'amichevole con la SAM Basket Massagno in programma sabato alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano.

Il comunicato ufficiale del club

"La Givova Scafati rende noto che l’amichevole precampionato prevista per questa sera alle ore 18:30 sul parquet del PalaCapurso di Gioia del Colle (BA) contro Happy Casa Brindisi è stata annullata. Piccoli acciacchi muscolari, misti a stati influenzali di parte del roster, hanno indotto la dirigenza gialloblù a dover giocoforza richiedere l’annullamento della gara alla società ospitante, che si ringrazia per l’attenzione e la disponibilità. Resta invece confermata, allo stato, l’amichevole già programmata per il prossimo 23 settembre al PalaMangano contro Spinelli Massagno, società di serie A svizzera".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969