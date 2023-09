Genea Lanzara, avvio nella tana dei Lions Teramo Milano: "Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene".

Scocca l’ora dell’ esordio in campionato per la Genea Lanzara. Domani, Sabato 23 Settembre alle ore 18:30 i salernitani debutteranno nella nuova Serie A Silver affrontando, in terra abruzzese, la Lions Teramo.

Dopo tante settimane di duro lavoro si comincia, dunque, a fare sul serio ed i rossoblu saranno chiamati già ad un match dalle mille insidie.

C’è tanta curiosità per vedere all’opera il nuovo gruppo plasmato da coach Pasquale Maione, il quale ha avuto ottime indicazioni nel preseason dal giovanissimo roster a sua disposizione e che, sicuramente, vorrà cominciare nel migliore dei modi la nuova stagione.

“Siamo molto emozionati ma al tempo stesso davvero pronti per questo esordio – dichiara Antonio Milano, capitano della Genea Lanzara – abbiamo lavorato duramente in questi primi due mesi sotto le direttive del nuovo coach Pasquale Maione sia dal punto di vista fisico che tecnico-tattico, assimilando i primi nuovi dettami di gioco che ci sono stati illustrati.

Il gruppo è ulteriormente ringiovanito, ha avuto diversi nuovi innesti, lo zoccolo duro è quello della scorsa stagione e con i nuovi arrivati si è creato il giusto amalgama: insomma, sono molto fiducioso. Ovviamente per noi si apre un nuovo ciclo, sarà tutto diverso, il Campionato Nazionale di Serie A Silver è un’incognita per tutti, ci sono molte squadre attrezzate anche perché si parla delle migliori compagini militanti lo scorso anno in Serie A2 e della retrocessa Romagna dalla massima serie. Ovviamente noi daremo il massimo in ogni gara.

Ora siamo focalizzati sull’esordio in casa della Lions Teramo, è un match molto importante per iniziare al meglio e racimolare i primi due punti stagionali. Non sarà affatto semplice, la squadra abruzzese potrà contare sul pubblico amico e le prime partite sono sempre particolari per molteplici aspetti; credo, comunque, che abbiamo tutte le carte in regola per centrare la vittoria”.

La gara Lions Teramo – Genea Lanzara andrà in scena Sabato 23 Settembre alle ore 18:30, sarà diretta dai signori Vasile e Tempone e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.