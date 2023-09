Jomi Salerno in Azerbaijan per l’EHF Domani e domenica doppio impegno con il KUR.

Attesa terminata per la Jomi Salerno. Arrivate in Azerbaijan, le campionesse d’Italia in carica sono pronte a scendere in campo per uno

dei momenti più importanti della nuova stagione sportiva. La Coppa Europea, infatti, vedrà le salernitane mettere momentaneamente da parte il massimo campionato di pallamano femminile. Dopo l’esordio vittorioso con Teramo e il turno di riposo della scorsa settimana, le atlete allenate da mister Francesco Ancona sono, dunque, attese, dall’impegno in EHF, confermando così, anche per la stagione in corso, la sua presenza in Europa.

Nell’ultimo decennio sono, infatti, numerose le partecipazioni della Jomi a competizione europee: in Cup Winner’s Cup, in EHF Champions League e in EHF European Cup. Sarà il KUR l’avversaria da battere nel doppio turno in programma questo weekend per soddisfare così le importanti aspettative della società. Obiettivo di questa stagione, infatti, superare il turno e proseguire nel cammino europeo.





Di seguito il programma di gare:

Sabato 23 settembre 17.00 (ora locale) KUR – Jomi Salerno

Domenica 24 settembre 17.00 (ora locale) Jomi Salerno – KUR



“In questa settimana di pausa abbiamo continuato la preparazione, abbiamo lavorato molto soprattutto sulla parte atletico-fisica, cercando

anche di recuperare chi era indietro come Barreiro che è arrivata in ritaro rispetto all’inizio della preparazione. Ci siamo concentrati

molto sul discorso di squadra, cercando di prendere sempre più confidenza con le azioni di attacco e con la fase difensiva. Penso che

in questo momento siamo abbastanza pronti, abbiamo fatto il massimo e cercheremo di ottenere il massimo risultato – ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona – L’obiettivo è quello di passare il turno e quindi fare meglio dell’anno scorso, è il minimo. La squadra che affronteremo è una squadra totalmente nuova rispetto allo scorso anno e per questo abbiamo avuto difficoltà a reperire informazioni, non c’è materiale video che abbiamo potuto visionare. Però noi abbiamo comunque tanta voglia di superare questo turno e dare il massimo. La prima partita di campionato è stata abbastanza brutta, ma penso che in questa fase non possa che farci bene se facciamo tesoro di tutto quello che è successo, le ragazze sanno cosa fare. Una Coppa Europa penso che non abbia bisogno di presentazioni dal punto di vista di stimoli o motivazioni. Tutta la squadra è motivata, io per primo. Abbiamo voglia di superare questo turno e fare bene”.