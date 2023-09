Atletica, Derkach settima nel ranking mondiale L’azzurra ha chiuso la sua stagione con un piazzamento importante.

Lo guardo è rivolto già al doppio impegno del 2024. Prima gli Europei di Roma a giugno, poi le Olimpiadi di Parigi tra luglio e agosto. Dariya Derkach ha individuato da tempo i grandi obiettivi per la prossima stagione. Ci arriverà col morale altissimo. Finalmente è riuscita ad esprimersi al meglio. A 30 anni ha raggiunto la maturità agonistica. Quella in terra francese potrebbe essere la terza Olimpiade per la ragazza di Pagani. Un appuntamento da non fallire. I risultati ottenuti in questa stagione, dall’argento Europeo indoor alla finale Mondiale, fanno ben sperare. In particolare il nuovo primato personale di 14,52, stabilito alle finali di Diamond League a Eugene negli Stati Uniti, danno all’azzurra una dimensione diversa. E’ stata capace di restare tra le big della specialità per tutta l’annata e ha ricevuto in premio un settimo posto finale nel ranking mondiale. Risultato eccezionale che sarà un ulteriore stimolo per ricominciare la lunga e faticosa preparazione invernale dopo le meritate vacanze.