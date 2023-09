Givova Scafati Basket: 91-60 nel test con la Spinelli Massagno Coach Sacripanti: "Abbiamo preferito non rischiare Logan"

Finale di 91-60 per la Givova Scafati contro la Spinelli Massagno nell'amichevole disputata alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano. Buone sensazioni per coach Stefano Sacripanti: "È stata una partita intensa, con buoni spunti offensivi nei primi venti minuti. - ha spiegato il coach della Givova - Abbiamo avuto qualche difficoltà in difesa su alcune spaziature e loro ci hanno punito sul lato debole in post basso, ma poi abbiamo preso le giuste contromisure. Il terzo quarto è stato energico, frizzante, mentre nel quarto le squadre sono apparse più stanche, con un abbassamento delle percentuali realizzative".

"Gentile playmaker? Non è una scelta definitiva"

"È stato importante giocare, è la seconda settimana che Pinkins si allena a pieno regime, mentre abbiamo preferito non rischiare Logan, ma dargli il tempo di inserirsi gradualmente in vista dell’esordio in campionato. Gentile playmaker? Non è una scelta definitiva, stiamo provando varie cose, ma abbiamo come priorità la scelta di passarci la palla il più possibile e condividere le responsabilità: nessuno nega ad Alessandro di poter fare queste cose".

Il tabellino

Amichevole

Givova Scafati - Spinelli Massagno 91-60

Parziali: 27-20, 27-13, 22-18, 15-9

Scafati: Timperi ne, Lottie 13, Gentile 10, Mouaha, Pinkins 10, De Laurentiis 4, Rossato 16, Robinson 11, Rivers 17, Nunge 6, Pini 4, Logan ne. All. Sacripanti

Massagno: Dunans 5, Martino 5, Mladjan M. 6, Koludrovic, Solcà 5, Tanackovic, Steinmann 9, Mladjan D. 14, Langford 4, Clanton 9, Williams 3. All. Gubitosa.

Arbitri: Carotenuto, Procida, Petruzziello

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969