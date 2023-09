Boxe, Aziz Abbes Mouhiidine vince anche a Montecarlo Nell'IBA Champions' Night il campano ha battuto Manasyan nel Principato di Monaco.

Aziz Abbes Mouhiidine non ha deluso le attese. All’IBA Champions’ Night, andato in scena allo Chapiteau Monaco, è salito sul ring vincendo la sfida contro l’armeno Narek Manasyan, pugile che conosceva bene avendolo già battuto nella semifinale ai Mondiali di Tashkent. Il campione di Mercato San Severino si è imposto con verdetto unanime dando la solita dimostrazione di superiorità. Bella vittoria anche per l’altro azzurro impegnato, quel Salvatore Cavallaro reduce dal bronzo Mondiale che ha battuto il kazako nei Raiys Nurkanat nei 75 Kg per split decision.

Foto: Federazione Pugilistica Italiana