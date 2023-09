Pallamano, A Silver: esordio vincente per la Genea Lanzara Gli uomini di Maione si sono imposti a Teramo per 28-24.

La Genea Lanzara ottiene i primi due punti stagionali in Serie A Silver. La giovanissima compagine allenata da coach Pasquale Maione bagna ottimamente il debutto nel nuovo campionato nazionale espugnando il Palasport di San Nicolò a Tordino.

Battuti i padroni di casa della Lions Teramo col risultato finale di 28 – 24, al termine di una gara vibrante ma comunque ben gestita dai salernitani nell’ intero arco dei sessanta minuti di gioco.

Partire col piede giusto, conquistando l’intera posta in palio lontano dalle mura amiche, è l’obiettivo centrato da capitan Milano e compagni in un campionato estremamente equilibrato, incerto, nonché ricco di novità. E con tante novità rispetto al passato si è presentato in campo il sodalizio presieduto da Domenico Sica, a partire dalla guida tecnica sino al roster in parte rinnovato con talentuosi atleti dello stivale, ad eccezione dell’ infortunato De Ruvo.

Ad aprire le danze è la Genea Lanzara con Luigi Arena, miglior marcatore nelle fila dei salernitani con nove segnature , i padroni di casa rispondono con Angeloni e si portano avanti al 10’ di gioco con Murri sul 5-3. La Genea non ci sta, ingrana le marce e piazza un break importante di 8-1 in proprio favore portandosi al 20’ di gioco sul 6-11 e gestendo da lì in poi la gara sino al triplice fischio finale. Il primo tempo si chiude sul parziale di 12-15, il massimo vantaggio della Genea Lanzara arriva al 42’ sul +6 (15-21 il parziale). Coach Maione ruota gli effettivi a sua disposizione, coi salernitani capaci di gestire il match assicurandosi il successo sul finale di 24-28.

Buona sul fronte realizzativo è risultata la prestazione di Mendo e Dello Vicario, tra i pali si sono ben disimpegnati Dias Vivas De Azevedo e Cappellari.

LIONS TERAMO – GENEA LANZARA 24 : 28

GENEA LANZARA: Milano A., Senatore M., Senatore A., Milano C., Dello Vicario 6, Florio 3, Fragnito 3, Arena 9, Vitiello 1, Dias Vivas De Azevedo, Avallone, Mendo 6, Munda, Cappellari. All: Maione

RISULTATI 1^ GIORNATA SERIE A SILVER: Verdeazzurro – Romagna 23:23 ; Chiaravalle – Campus Italia 28:20 ; Haenna – Cus Palermo 33:30; Lions Teramo – Genea Lanzara 24 : 28; San Lazzaro – Cologne 32:24; Molteno – Camerano 26:27.

CLASSIFICA: San Lazzaro 2, Chiaravalle 2, Genea Lanzara 2, Haenna 2, Camerano 2, Romagna 1, Verdeazzurro 1, Molteno 0, Palermo 0, Lions Teramo 0, Campus Italia 0, Cologne 0.