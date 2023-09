Genea Lanzara, Maione: "La partita è stata entusiasmante" Il tecnico dei salernitani ha commentato la vittoriosa trasferta di Teramo.

La Genea Lanzara ha iniziato bene la sua avventura in serie A Silver. La squadra di Pasquale Maione si è imposta a Teramo facendo una buona impressione anche al proprio tecnico.

“Per essere la prima partita stagionale mi ritengo soddisfatto – esordisce coach Pasquale Maione – è molto difficile giocare al Palasport di Teramo, è un campo dove non si vince mai facilmente. La partita è stata entusiasmante dal primo all’ultimo minuto, il campionato è diverso rispetto a quelli disputati in precedenza, difatti il livello è molto più alto e credo che tutte le gare saranno difficili. Questo non può far altro che far bene al giovanissimo gruppo che ho a disposizione. L’importante è essere partiti col piede giusto ed aver conquistato i due punti.

Tra il primo e il secondo tempo ho spronato ulteriormente i miei ragazzi, abbiamo reagito meglio alla difesa 5-1 proposta dai nostri avversari, siamo stati un po' più furbi, concretizzando maggiormente rispetto al primo tempo le occasioni che si sono presentate, anche grazie agli interventi di Cappellari subentrato nella ripresa a Dias Vivas De Azevedo. Fino alla fine, comunque, non ho mai avuto la sensazione di aver chiuso definitivamente la contesa, quindi faccio i complimenti al Teramo ed un plauso alla mia squadra che, adesso, dovrà concentrarsi sul prossimo impegno casalingo contro Haenna”.