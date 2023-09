Jomi Salerno, dopo il passaggio del turno in EHF testa al campionato Napoletano: "Anche le ragazze più giovani hanno fatto una buona impressione in Coppa".

Pochi giorni per la Jomi Salerno per ricaricare le energie dopo il lungo viaggio in Azerbaijan dello scorso fine settimana. Conquistate due

vittorie nelle due gare disputate con il KUR e ottenuto il passaggio al prossimo turno di EHF European Cup, per le salernitane è ora tempo di resettare e focalizzarsi novamente sul campionato di serie A1 di pallamano femminile. Dopo la vittoria sul Teramo, conquistata

all’esordio casalingo, il turno di riposo nella seconda giornata di campionato e la gara non disputa lo scorso fine settimana con il Cellini

Padova per l’impegno in Coppa Europea e, quindi, da recuperare il prossimo 25 ottobre, c’è ora alle porte la quarta giornata di

campionato. Le atlete di Francesco Ancona dovranno ancora affrontare una trasferta perché, alle 18.00 di sabato 30 settembre, saranno impegnate sul campo della neopromossa Dossobuono.



“In EHF è stata per noi un’esperienza molto positiva, è sempre bello confrontarsi con le realtà europee. Abbiamo disputato due partite molto buone, la seconda è stata ancora migliore della prima. Ora mettiamo da parte questa esperienza e ci concentriamo per la prossima di campionato che sarà già sabato. Anche le ragazze più giovani hanno fatto una buona impressione in Coppa: c’è stata la possibilità di poter giocare tutte, le nuove si sono espresse in maniera molto positiva in campo e secondo me abbiamo giocato una bella pallamano e infatti abbiamo anche ricevuto i complimenti dalla squadra che ci ha ospitato – ha dichiarato il capitano della Jomi Salerno Pina Napoletano – Aspettando di conoscere quale sarà il prossimo avversario in Coppa Europea, ci dobbiamo ora concentrare perché siamo tornate da poco da questo lungo viaggio dall’Azerbaijan e venerdì ripartiremo per la partita contro il Dossobuono. Dobbiamo ricaricarci e ritrovare le forze per giocare bene sabato. Il Dossobuono è una squadra nuova di questo campionato, ma giocano insieme già da qualche anno, la loro allenatrice è tecnico della Nazionale, sicuramente diranno la loro in campionato. Potrebbero metterci in difficoltà ma noi come al solito dobbiamo restare

concentrate e giocare bene”.