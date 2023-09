Pallamano, A Silver: la Genea Lanzara ospita l'Orlando Haenna Maione: "Affronteremo una squadra preparata, che corre e ha ottimo ritmo".

Debutto casalingo per la Genea Lanzara. I salernitani cari al Presidente Domenico Sica sono pronti a scendere in campo alla Palestra Caporale Palumbo ed affronteranno domani, Sabato 30 Settembre alle ore 18:30, i siciliani della Orlando Haenna.

Nel turno inaugurale del Campionato Nazionale di Silver entrambe le squadre hanno conquistato i due punti: la Genea Lanzara sul campo della Lions Teramo, i siculi nel derby casalingo contro il CUS Palermo.

I salernitani arrivano all’ appuntamento con un gruppo non al completo ma, al contempo, desideroso di fare bene e di conquistare l’intera posta in palio.

“Veniamo da una buona partita contro il Teramo – dichiara Pasquale Maione, coach della Genea Lanzara – dopo una fase di studio iniziale, in cui eravamo un po' contratti, abbiamo ingranato le marce ed abbiamo ottenuto l’intera posta in palio, ben comportandoci in difesa e limitando gli errori. Dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista, i concetti nuovi sono tanti e quindi i ragazzi hanno bisogno di apprenderli pian piano, devono essere sempre pronti in qualsiasi situazione.

Ora affronteremo l’Orlando Haenna, una squadra preparata, che corre, che ha ottimi tiratori ma noi scenderemo in campo tra le mura amiche, quindi daremo quel qualcosa in più per guadagnare i due punti. Purtroppo nel gruppo squadra abbiamo avuto due infortuni, uno grave mentre l’altro un po' meno, che terrano due nostri giocatori lontano dal campo di gioco per un po' di tempo, ma grazie al lavoro svolto dalla società abbiamo ampie rotazioni. Adesso è il momento per tutti di dimostrare quanto minutaggio possono avere in campo e di fare i meglio possibile dinanzi ad un pubblico che, spero, sarà caloroso”.

Il match Genea Lanzara – Haenna andrà in scena domani, Sabato 30 Settembre alla Palestra Caporale Palumbo di Salerno, con fischio di inizio alle ore 18:30.