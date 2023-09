Pallamano, A1: la Jomi Salerno fa visita al Venpalst Dossobuono Dopo la trasferta in EHF European Cup le campionesse d'Italia tornano a giocare in campionato.

La Jomi Salerno è pronta a tornare in campo domani, sabato 30 settembre. Dopo tre settimane di assenza dal campionato di serie A1 di pallamano femminile, le campionesse d’Italia riprenderanno dove avevano lasciato.

Chiusa positivamente la parentesi del Round 2 in EHF European Cup grazie alle due vittorie ottenute sulle azere del KUR lo scorso weekend e prima di conoscere le avversarie del prossimo turno, sarà ora il Dossobuono la squadra da battere. La Jomi Salerno è a quota 2 punti in classifica, grazie alla vittoria conquistata all’esordio della Palumbo con il Teramo, seguita poi dal turno di riposo, mentre dovrà essere recuperato, sempre alla Palumbo, il prossimo 25 ottobre, il match con il Cellini Padova valido per il terzo turno di campionato. Due punti li hanno conquistati fin qui anche le avversarie del Dossobuono. Neopromosse in serie A1, per le veronesi, quella contro la Jomi Salerno, sarà la seconda gara in 4 giorni. Dopo aver ottenuto la vittoria in trasferta a Mezzocorona nella prima di campionato, le atlete di Elena Barani sono incappate poi in due sconfitte nelle successive due gare contro Bressanone in casa e contro Pontinia sul campo delle laziali.



Venplast Dossobuono – Jomi Salerno è in programma domani, sabato 30 settembre, alle ore 18.00. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della FIGH e su pallamano TV.



“In Coppa Europea sono state due prestazioni diverse: nella prima anche il fattore stanchezza legato al lungo viaggio ha fatto la sua parte,

abbiamo commesso tantissimi errori contro una squadra tranquillamente alla nostra portata. Si è vista la differenza tra le due partite, con un riposo più regolare nella seconda la squadra è stata molto più concentrata e ha chiuso nei primi dieci minuti. Sicuramente il passaggio

del turno fa morale perché uno degli obiettivi di questa società è cercare di andare avanti il più possibile in Coppa, sappiamo che sarà

difficile ma vincere queste due partite è stato un importane primo passo e ora attendiamo il sorteggio, speriamo in un avversario alla nostra portata – ha dichiarato il mister della Jomi Salerno Francesco Ancona –.

Venendo al campionato, le ragazze hanno capito che dopo la famosa partita contro il Teramo non possiamo permetterci con nessuno di non essere concentrati in campo e non essere preparate mentalmente. Ho visto in loro questo cambio e questa inversione di rotta. Siamo concentrati sulla partita di domani col Dossobuono, sulla carta una partita non proibitiva, ma quella di Teramo ha dimostrato che bisogna essere concentrate al massimo, noi non possiamo permetterci con nessuna squadra di non essere al top. Sono sicuro che ci presenteremo a Dossobuono e giocheremo al 100% la nostra partita”.