Pallanuoto, A1: la Check-Up Rari Nantes Salerno fa visita al Brescia Per mister Christian Presciutti, per dieci anni capitano dei bresciani, sarà un ritorno speciale.

La stagione di Serie A1 di pallanuoto maschile 2023/2024 sta per iniziare, e la Check-Up Rari Nantes Salerno è pronta. Domenica 1° ottobre 2023, la squadra giallorossa si recherà a Brescia per affrontare i vicecampioni d’Italia.

La Conquista della Qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia e la Vittoria a Vico Equense

La squadra è carica dopo la storica qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia, un traguardo che frutto di un percorso di lavoro che indirizza la squadra verso la rivalsa della stagione scorsa. Inoltre, la vittoria nel torneo di Beach Waterpolo a Vico Equense ha ulteriormente consolidato la determinazione della squadra.

Il Ritorno di Mister Christian Presciutti a Brescia

La partita a Brescia è un’occasione speciale non solo per la squadra, ma anche per il suo allenatore, Mister Christian Presciutti. Dopo 10 anni da capitano del Brescia, Mister Presciutti farà il suo ritorno nella nuova veste di allenatore.

Non sarà un debutto facile contro una squadra tra le più competitive d’Italia. Mister Presciutti ha dichiarato: “Finalmente inizia il campionato, abbiamo lavorato molto e i ragazzi non vedono l’ora di giocare, inizieremo subito in un campo difficile come quello di Brescia, una squadra che, anche se ha rinnovato molto rimane, a mio avviso, un gradino sopra le altre. Affronteremo questa partita come un’importante tappa del nostro percorso di crescita, consapevoli che sarà difficile, ma è anche nella difficoltà che si cresce. Quindi è esattamente quello di cui abbiamo bisogno.”

Il presidente Enrico Gallozzi ha sottolineato l’entusiasmo della squadra, sottolineando che "affronteremo questa nuova stagione con l’entusiasmo di una neopromossa e con l’esperienza di chi è giunto alla ormai quinta stagione consecutiva in Serie A1. Io mi auguro che questa diventi una stagione agonistica indimenticabile. Plus Ultra!"

1^ giornata di campionato: domenica 1° ottobre 2023, ore 15:00 Piscina Mompiano – Brescia

Prossima gara: mercoledì 4 ottobre 2023, ore 20:00 – Piscina Simone Vitale- Salerno