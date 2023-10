Pallamano, A Silver: la Genea Lanzara più forte delle assenze batte Haenna I campani si sono imposti per 34-27 contro la compagine siciliana.

Esordio casalingo con successo per la Genea Lanzara. I salernitani cari al Presidente Domenico Sica, dopo il debutto positivo in casa della Lions Teramo, si sono riconfermati tra le mura amiche della Palestra Palumbo battendo i siciliani dell’Haenna col punteggio finale di 34 – 27.

Nonostante le assenze di due pedine fondamentali come Federico De Ruvo – atteso da un periodo di riabilitazione dopo l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore destro – e Valentino Dello Vicario, i ragazzi di Pasquale Maione hanno centrato due punti molto importanti che danno morale al gruppo in un avvio di stagione sfortunato.

Con un Cappellari strepitoso tra i pali nella prima frazione di gioco, la Genea ha rotto il ghiaccio con Fragnito – miglior marcatore con otto segnature – e da li in poì è sempre stata avanti nel punteggio toccando il +5 al 16’ di gioco (11-6), ribadito al 27’ (16-11) con l’Haenna che, nel finale del primo tempo, accorcia sul 16 – 13, risultato sul quale si portano negli spogliatoi.

Nella ripresa, gli ospiti siglano il 16 – 14, con lo scarto di due reti che si mantiene sino al 45’ (23-21), dopodichè i padroni di casa piazzano un break decisivo di 10 – 3 in proprio favore toccando il massimo vantaggio sul 33 – 24. Ottima la prestazione difensiva della Genea Lanzara, mentre in attacco le reti si distribuiscono in particolar modo tra Fragnito, Florio, Arena, Mendo e Munda. La gara si chiude, poi, col punteggio finale di 34 – 27. Per i padroni di casa da segnalare l’esordio in Serie A Silver del portiere spagnolo Guillermo Villanueva e di Matteo Lettera.

GENEA LANZARA – ORLANDO HAENNA 34 : 27

GENEA LANZARA: Milano A., Senatore M. 1, Senatore A., Milano C. 1, Florio 7, Fragnito 8, Lettera, Arena 6, Villanueva, Milano J., Vitiello, Dias Vivas De Azevedo 1, Avallone, Mendo 6, Munda 4, Cappellari. All: Maione

RISULTATI 2^ GIORNATA SERIE A SILVER: Campus Italia – San Lazzaro 22 : 31; Palermo – Verdeazzurro 30 : 29; Genea Lanzara – Haenna 34 : 27; Camerano – Lions Teramo 29 : 17; Cologne – Molteno 24 : 23; Romagna – Chiaravalle 25 : 25.

CLASSIFICA: Genea Lanzara 4, San Lazzaro 4, Camerano 4, Chiaravalle 3, Romagna 2, Palermo 2, Cologne 2, Haenna 2, Verdeazzurro 1, Molteno 0, Teramo 0, Campus Italia 0.