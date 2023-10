Pallanuoto, A1: Check-Up Rari Nantes travolta dall'Ortigia Dopo la buona prestazione di Brescia un passo indietro per la squadra di Presciutti.

Si è svolta presso la Piscina Simone Vitale di Salerno la seconda giornata del campionato di pallanuoto maschile di Serie A1 della Check-Up Rari Nantes Salerno contro il Circolo Canottieri Ortigia. La gara è terminata 8-15.

I siciliani restano tabù per la Rari, non è bastata una Vitale strapiena per recuperare il gap con l’Ortigia. I giallorossi calano proprio nel terzo tempo con un sonoro 1-6.

Mister Presciutti ha dichiarato: “Abbiamo iniziato con due partite e due squadre di altissimo livello. Oggi non la vedo come una disfatta ma come un banco di prova per capire dove migliorare. Sicuramente sulla difesa, due partite in cui prendiamo 15 goal significa che dobbiamo lavoraci. Ho degli spunti importati su cui lavorare in vista delle prossime partite. Ho un gruppo di ragazzi che ha voglia di migliorarsi. Oggi hanno prodotto tanto e per questo dobbiamo ringraziare questo pubblico. Una Vitale così piena come stasera è bellissima da vedere.”

Mercoledì 11 ottobre 2023, ore 18:00 – Nuoto Catania vs Check-Up RN SALERNO

Sabato 14 ottobre 2023, ore 18:00 – Check-Up RN Salerno vs Telimar

TABALLINO:

Check-Up RN SALERNO vs C.C. Ortigia 8-15 (1–3, 4–3, 1–6, 2–3)

Check-Up RN SALERNO: G. TAURISANO, M. LUONGO, A. FORTUNATO 1, C. SANGES, G. PARRILLI, D. GALLOZZI1, I. VRBNJAK 2, V. GALLO 3, D. PRESCIUTTI, Z. BERTOLI 1, S. MAIONE, D. PICA, D. DE SIMONE, M. BARELA, All. C. PRESCIUTTI

C.C. Ortigia: S. TEMPESTI, F. CASSIA 5, L. GIRIBALDI, G. LA ROSA 1, S. DI LUCIANO 1, L. CUPIDO 2, A. BITADZE 1, A. CARNESECCHI 1, A. CONDEMI 4, E. TRIGNALI CAPUANO, F. FERRERO, C. NAPOLITANO, G. CALABRESI All. S. PICCARDO

Arbitri: F. BRASILIANO L. BIANCO

Note: Usciti per limite di falli Giribaldi (O) nel terzo tempo, Presciutti (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: R.N. Salerno 4/10 (+ un rigore), C.C. Ortigia 8/12. Espulso Piccardo, allenatore Ortigia, nel secondo tempo per proteste; rigore annullato a Fortunato (S) nel terzo tempo per eccessiva lentezza nell'esecuzione. Spettatori 150 circa.