Pallamano, A Silver: la Genea Lanzara fa visita al Camerano Maione: "Affronteremo una delle squadre favorite per il salto di categoria".

La Genea Lanzara si prepara per il confronto con la Pallamano Camerano dopo i due successi contro Lions Teramo ed Haenna. La gara, valevole per la terza giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie A Silver, metterà a confronto due squadre attualmente imbattute e con tanta voglia di proseguire la striscia positiva di risultati.

Senza ombra di dubbio una sfida interessante, coi salernitani chiamati a fronteggiare lo svantaggio del fattore campo con una cornice di pubblico sicuramente importante e le due note assenze di De Ruvo e Dello Vicario. Ciò nonostante, il gruppo è in crescita e darà il massimo per provare a strappare un risultato positivo.

“Senza dubbio nella scorsa partita contro Haenna abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti – dichiara Pasquale Maione, tecnico della Genea Lanzara – tuttavia siamo ancora lontani da quello che ho in mente per questo gruppo, dobbiamo perfezionare i meccanismi di gioco sia in attacco che in difesa. Insomma dobbiamo lavorare ancora tanto considerando anche la giovane età del gruppo, ma non posso che essere contento delle due vittorie conseguite sinora, soprattutto di quella casalinga contro Haenna, gara che celava molte trappole ma che siamo riusciti ad arginare, con gli avversari rimasti in scia sino a metà ripresa, conquistando l’intera posta in palio.

Domani affronteremo in trasferta la Pallamano Camerano, squadra come noi a punteggio pieno e, a mio parere, tra le favorite per il salto di categoria considerando anche la partecipazione ai PlayOff Promozione della passata stagione anche ben figurando. La squadra marchigiana può contare su un allenatore che lavora in società da tanto tempo, quindi sicuramente i ragazzi avranno dei meccanismi ben rodati, ed il roster può contare su dei giocatori nuovi. Ci aspetta una gara molto dura, ne siamo consapevoli, ma ci stiamo preparando al meglio e per vendere cara la pelle, come faremo sempre”

Il match Camerano – Genea Lanzara andrà in scena domani, Sabato 7 Ottobre al Palazzetto dello Sport D. Principi di Camerano, con fischio di inizio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.