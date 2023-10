L'Arechi fa suo il derby campano battendo meritatamente il Rugby Benevento Di Matteo: "Ci godiamo i primi cinque punti della nostra stagione. Da domani si pensa alla prossima"

Non poteva iniziare meglio il campionato dell’Arechi Rugby, che vince la prima del campionato di serie B con un’importantissima vittoria ai danni del Benevento Rugby. Il derby campano, infatti, ha visto i Dragoni vincenti per la prima volta in uno scontro diretto con la più quotata compagine biancoblu, tra le mura del neutro di Boscotrecase (il campo ufficiale del Benevento è, infatti, in fase di manutenzione straordinaria).

La partita ha fatto registrare un sostanziale equilibrio fisico e tecnico da ambo le parti, ma sul lungo periodo la voglia e le abilità dei salernitani hanno avuto la meglio sulle tante incertezze dei beneventani: le quattro mete segnate dai Dragoni sono frutto di un buon lavoro in fase di gestione del pallone e di interessanti capacità di dare continuità all’azione con un buon ritmo. A ciò si unisce anche la buona capacità difensiva mostrata in fasi clou del match, quando il Benevento ha provato a rimettere in piedi la partita senza, però, aver raccolto alcunché.

La vittoria dei ragazzi allenati da coach Caliendo, con tanto di punto di bonus offensivo, permette di portare a casa cinque punti pesantissimi che, in ottica salvezza, risultano fondamentali per porre le basi di un campionato sicuramente non facile, ma che può dare tante piccole grandi soddisfazioni. A ribadirlo è proprio il capitano dei Dragoni, Vincenzo Di Matteo: “Il campionato è appena iniziato,

non possiamo e non dobbiamo pensare che sia tutto in discesa. Ci aspettano partite molto dure, tante delle quali sembrerebbero con un finale già scritto, ma non possiamo e non dobbiamo dimenticare che le partite si vincono e si perdono dopo averle giocate, mai prima. Nel frattempo, oggi, ci godiamo i primi cinque punti della nostra stagione. Da domani, invece, testa e cuore puntati al prossimo incontro”.



In campo, questa domenica, anche le formazioni giovanili under 14 e under 16, rispettivamente con il IV Circolo Benevento e con il Benevento Rugby. Ottimi risultati per entrambe le squadre: quest’anno l’Arechi Rugby conta sulla collaborazione attiva del Rugby Torre del Greco per la formazione under 14 e del Rugby Sacro Cuore di Pompei per entrambe le formazioni, consolidando un rapporto che ormai va avanti da anni e che vede le due società condividere mission e progettualità. La più importante soddisfazione, però, è quella di vedere i ragazzi giocare sul prato del Vestuti, frutto del duro lavoro estivo di atleti e dirigenti dell’Arechi Rugby e degli Eagles di Salerno, compagine di football americano.